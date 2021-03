Manejo de la epidemia, balance y perspectivas

El martes 16 de marzo, el LaboratorioDeDatosGT presentó su balance de lo que ha sido el manejo de la epidemia desde que se declaró oficialmente el primer caso el 13 de marzo de 2020 (un poco antes inclusive) hasta la actualidad, cuando no solo no se ha logrado controlar la epidemia, sino que, encima, hay que ejecutar una vacunación masiva y acelerada de la población que permita crear una protección suficiente para cortar la transmisión del virus, reducir el riesgo de mortalidad y restablecer una dinámica social y económica que se ha visto sumamente afectada tanto por la epidemia misma, como por las significativas debilidades manifestadas por el gobierno de turno para gestionar eficazmente la situación.

Aprender de lo actuado durante la epidemia y evitar cometer los mismos errores con la vacunación. Karin Slowing

Valga recordar a los lectores que LaboratorioDeDatosGT es una iniciativa ciudadana voluntaria, de carácter multidisciplinario, donde varios profesionales decidimos dedicar nuestro tiempo, saber y esfuerzo a dar seguimiento a la epidemia y a las acciones del Estado y la sociedad para enfrentarla. Algo que comenzó con la angustia que nos generaba escuchar las declaraciones del ministro de salud sobre lo que ocurría con los casos detectados, terminó convirtiéndose en una instancia dinámica, funcional y articulada. En un inicio, esperábamos poder contribuir directamente con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con propuestas, sugerencias y recomendaciones. Incluso, con trabajo concreto para el MSPAS, reconociendo la gravedad y complejidad de la situación. Lamentablemente, la disposición ciudadana a apoyar no siempre es bien recibida por las autoridades de turno, por lo que nuestro papel de veeduría ciudadana es en lo que hemos persistido todo este período, confiando que nuestros aportes, análisis y propuestas han servido para informar a la ciudadanía, y de alguna manera indirecta, para retroalimentar el actuar ministerial, aunque sea a distancia y sin ese reconocimiento.

El balance parte de una sistematización preliminar del proceso de manejo de la epidemia, destacando las medidas más importantes y los vacíos más significativos. Seguidamente, presentamos el proceso epidemiológico reflejado por un año de monitoreo continuo de datos oficiales que se hicieron disponibles, que permite a la sociedad tener una panorámica general de lo que ha sido el proceso y de los efectos que ha tenido, en particular, sobre la mortalidad. Así también, se hace un balance de cómo se usaron los recursos que se destinaron al manejo y control de la epidemia. Cerramos viendo el presente y el futuro inmediato: la vacunación y sus desafíos. Esta última parte complementa una exposición que hicimos hace unas semanas sobre los contenidos del plan oficial de vacunación, las debilidades que identificamos y las sugerencias que hicimos en su momento para que éste funcionara. También presentamos ante las autoridades ministeriales una serie de preguntas que han quedado sin respuesta sobre hechos y situaciones que no se terminan de aclarar, como, por ejemplo, la estafa con pruebas falsas y los datos de testeo que no cuadran en Huehuetenango.

Es grande la satisfacción que se siente de formar parte de una acción ciudadana como el LaboratorioDeDatosGT. Es un aporte mínimo el que hacemos, pero esperamos que haya permitido a la ciudadanía entender mejor este complejo proceso que ha sido la epidemia, y tener una lectura adicional a la narrativa oficial sobre lo que se ha hecho y dejado de hacer en este proceso. A mis colegas del LaboratorioDeDatosGT ¡muchas gracias! Ha sido un gran privilegio ser parte de este esfuerzo. Y a todos ustedes, que nos siguen en redes y en www.labdatosgt.com, muchas gracias por leernos y escucharnos.