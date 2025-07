Escenario de vida

Marruecos conmemora su 26 aniversario

La dinastía Alauita, a la cual pertenece el actual Rey Mohammed VI, vive desde hace casi 5 siglos.

Viajo en el tiempo a mi última visita a Marruecos hace dos años, un país fascinante por su mezcla de culturas bereber, árabe y europea; un país lleno de encanto, cultura, tradiciones e historia. Situado en el norte de África, descubrí el desierto del Sahara, donde me encontré con auténticos nómadas del desierto, pero también me encontré con la modernidad y el progreso económico. La sociedad marroquí, siendo mayormente musulmana, nos sorprende con una cultura muy variada en donde, además del bereber y del árabe, que son los idiomas oficiales, se habla corrientemente el francés, el español y el inglés. Sin embargo, lo que más me cautivó fue la amabilidad de su gente y todos los cambios que ha realizado Su Majestad el rey Mohammed VI.

Marruecos un país abierto, democrático, dinámico, donde se respetan las libertades y se protegen los derechos humanos.

El próximo 30 de julio, el Reino de Marruecos celebrará su Fiesta Nacional y este año coincide con la conmemoración del 26 aniversario de la entronización del rey, una fecha especial para el pueblo marroquí. ¿Qué se espera este día? Sencillo, me entero de que es la oportunidad para renovar la pleitesía a la monarquía Alauita. Fue en Marruecos que descubrí cómo la foto de su rey colgaba de las paredes de la mayoría de los negocios, casas de habitación y palacios por la gran admiración a su monarca. Estas fechas especiales de aniversario resultan siendo una simbiosis cuyo alcance social, cultural, histórico y religioso está bien arraigado, pues su historia viene de mucho tiempo atrás. La monarquía data de hace más de 12 siglos y la dinastía Alauita, a la cual pertenece el actual rey Mohammed VI, vive desde hace casi cinco siglos.

¿Pero cómo es el rey en Marruecos? ¿Qué representa? Por lo que observo, pareciera ser una persona seria y humana, símbolo de estabilidad política e institucional para su pueblo, que le da el crédito por el desarrollo económico y comercial que ahora vive el país.

Desde que asumió el poder en 1999, el rey Mohammed VI ha llevado a cabo grandes acciones que han ido modernizando el país y lo pude comprobar estando en Marruecos. Ahora poseen mecanismos que permiten a las instituciones emprender las transformaciones necesarias que hacen de Marruecos un país abierto, democrático, dinámico, donde se respetan las libertades y se protegen los derechos humanos.

Lo que más me conmovió fue descubrir que la mujer, la niñez y la familia tienen un gran protagonismo. Existe el Código de la Familia, auspiciado por el propio monarca y validado por todas las instancias políticas, sociales y de la sociedad civil, estando la mujer marroquí en el centro del escenario político y económico del país.

En ese orden de ideas, el rey Mohammed VI tiene como prioridad esencial la solidaridad alimentaria, la protección del medioambiente y la lucha contra todo tipo de extremismos y violencia que puedan amenazar la paz y la estabilidad en el mundo.

Los logros alcanzados por este país son gracias a la política dictada por el monarca en cuanto a su integridad territorial y su soberanía sobre la totalidad de su territorio, siendo la Propuesta de Autonomía, presentada en 2007, la única solución a este artificial conflicto. La consagración de esta realidad por parte de la comunidad internacional no solamente va a garantizar la paz y la estabilidad en toda la región, sino que le ofrecerá grandes oportunidades de desarrollo y bienestar.

Que viva Marruecos en su 26 aniversario, tierra de contrastes y valores, donde la tradición convive con la esperanza de un futuro mejor. Que viva un pueblo noble, resiliente y profundamente orgulloso de su historia. Desde el fondo de mi corazón chapín, envío un abrazo fraterno al Reino de Marruecos y a su gente hospitalaria que me hizo sentir como en casa.