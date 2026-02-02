Criterio urbano

Más allá del ruido, a la ciudad le urge infraestructura vial

Ciudad de Guatemala tiene apenas 25 centímetros de red vial por habitante.

La movilidad en la Ciudad de Guatemala y en las principales ciudades intermedias del país es un tema que sigue siendo una prioridad, algunos expertos sacan recomendaciones de ciudades europeas o ciudades desarrolladas en América Latina y, de lo primero que te das cuenta en un mapa, es que todas las ciudades desarrolladas tienen anillos concéntricos y circunvalaciones.



Esta es la principal razón de por qué la Ciudad de Guatemala se está quedando atrapada en su propio desarrollo. Cuando se construyó siempre se pensó desde un punto de vista de defensa y comercio, donde todas las carreteras principales iban a atravesar la ciudad. Con el tiempo, esto se volvió el peor desastre para la movilidad. Si vemos los datos, Guatemala es el país con la menor inversión en infraestructura vial por habitante de América Latina, apenas un metro de red vial por persona. Si lo vemos a nivel de departamento, tenemos 25 centímetros y, si nos vamos al municipio de Guatemala, tiene solo 11 centímetros de red vial por habitante. La inversión pública en el país es tan solo 1.6% del PIB y no, no ha aumentado en este gobierno.



Tenemos la capital con la menor inversión en red vial por habitante del mundo por parte del Gobierno central. Por eso es que aumentar más buses no va a mejorar el tiempo de movilidad, porque no tenemos suficiente infraestructura vial para que puedan moverse. Hay horas pico, donde los vehículos simplemente son demasiados para el nivel de vías y calles que tiene el departamento y, como vemos, el problema se hace aún más grave si nos enfocamos en el municipio.



Ningún alcalde puede resolver el problema del tráfico en la Ciudad de Guatemala sin trabajar de la mano con el Gobierno central. Los recursos económicos que se necesitan para aumentar la infraestructura vial, tal y como lo muestra el estudio de la Agencia de cooperación de Corea (Koica), implican construir anillos, túneles y puentes para circunvalar la capital y también más buses, BRT y eventualmente un sistema ferroviario. Pero no es una cosa sí y otra, no; es todo, es integral.

Es momento de aumentar la inversión pública.





Si el Gobierno de Guatemala no aprovecha la oportunidad que el Congreso le ha dado a esta administración de haber aprobado la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la reforma a la Ley de alianzas público-privadas, esta administración les va a dejar un gran problema a los próximos dos gobiernos y a muchos a futuro. Se debe priorizar de forma urgente la implementación de la ley de infraestructura vial prioritaria, dándole a la Dirección de Infraestructura Vial prioritaria los recursos necesarios para empezar a diseñar, construir y operar vías, tanto en el área metropolitana como en el resto de las carreteras centroamericanas que tiene a su cargo.



Esto requiere atención al más alto nivel, para cumplir la ley, dotarle los recursos que se le deben desde abril del año pasado, así como los fondos que se le dejaron en el presupuesto de este año y comenzar a cumplir la ley, publicando el reglamento, haciendo el estudio de las condiciones de la red vial actual y la preinversión necesaria para el primer plan de infraestructura vial del país.



De lo contrario, ya vendrán los populistas y políticos carroñeros, que solo se quejan de las pocas soluciones existentes, que sí se están construyendo, como el aerometro —que, claro, no es la única solución y no puede serlo—. Es momento de que el Gobierno despierte y asuma su responsabilidad de cumplir la ley. Recordemos que los funcionarios pueden caer en incumplimiento de deberes y ese un delito penal.