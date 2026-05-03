Construyendo ideas

Más excepción no es más seguridad

La evidencia internacional es clara: la seguridad sostenible no se construye prolongando medidas excepcionales.

Guatemala enfrenta un desafío real en materia de seguridad. Negarlo sería irresponsable. Pero igual de peligroso es aceptar, sin cuestionamiento, que la única respuesta posible sea vivir bajo medidas extraordinarias de forma permanente.

Cuando lo excepcional se vuelve permanente, deja de ser solución y empieza a ser síntoma.

Desde finales de 2025, el país transitó de un estado de sitio a un estado de prevención que, en la práctica, se ha prorrogado de forma consecutiva. Lo que nació como respuesta excepcional ante una crisis puntual, corre hoy el riesgo de convertirse en la nueva normalidad.

Y ahí es donde debemos detenernos a pensar.

El estado de prevención es una herramienta legal. Nadie discute su utilidad en momentos críticos. Permite actuar con rapidez y contener escenarios de violencia. El problema no es su existencia, sino su prolongación.

Porque cuando lo excepcional se vuelve permanente, deja de ser solución y empieza a ser síntoma.

Síntoma de que el Estado no ha logrado construir capacidades sostenibles para garantizar seguridad sin recurrir constantemente a medidas extraordinarias. Síntoma de que seguimos reaccionando ante las crisis, en lugar de prevenirlas.

Algunos modelos en la región han apostado por la mano dura permanente, bajo la premisa de que la seguridad justifica cualquier medida. Es una narrativa políticamente rentable, porque ofrece resultados inmediatos. Pero también es una narrativa incompleta.

La evidencia internacional es clara: la seguridad sostenible no se construye prolongando medidas excepcionales, sino fortaleciendo instituciones y apostando por la prevención.

Ciudades como Glasgow redujeron la violencia tratando el problema como un fenómeno de salud pública. En Londres, intervenciones tempranas han disminuido la reincidencia juvenil. En Estados Unidos, modelos comunitarios han logrado evitar que la violencia escale. Incluso estrategias de patrullaje focalizado han reducido delitos sin restringir derechos de forma prolongada.

Estos casos tienen algo en común: no sustituyen la acción policial, la fortalecen con política pública.

No se trata de negar avances en el corto plazo. La presencia operativa puede contener la violencia. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿qué pasa cuando esas medidas se retiran?

Si el sistema penitenciario sigue siendo un centro de operaciones criminales, si las economías ilícitas permanecen intactas, si la corrupción debilita al Estado y si miles de jóvenes siguen sin oportunidades, la violencia no desaparece. Solo se contiene.

Y contener no es resolver.

El riesgo de prolongar indefinidamente un estado de prevención no es solo jurídico. Es profundamente político. Normaliza la idea de que la seguridad depende de restringir derechos y no de fortalecer instituciones. Debilita el incentivo de construir soluciones de largo plazo y erosiona el estándar democrático.

Guatemala no necesita elegir entre seguridad y democracia. Necesita entender que una depende de la otra.

La verdadera fortaleza de un Estado no se mide por cuánto puede restringir, sino por su capacidad de garantizar orden dentro del marco de la ley. Eso implica hacer lo difícil: invertir en prevención, recuperar el control del sistema penitenciario, fortalecer la investigación criminal y reconstruir la confianza ciudadana.

Las medidas extraordinarias pueden ser necesarias en momentos críticos. Pero no pueden convertirse en el modelo permanente de seguridad.

Porque al final, la lección es clara: más excepción no es más seguridad.