Criterio urbano

Más seguridad y desarrollo

El país puede lograr un nuevo objetivo para reducir la violencia



La semana pasada se iniciaron los eventos previos al Encuentro Nacional de Empresarios, (Enade) 2026, organizado por Fundesa. Este año se enfocará en seguridad para lograr mayor desarrollo en el país. El Enade es el foro de políticas públicas más relevante y de mayor incidencia en Centroamérica, con más de dos mil 800 participantes de diferentes sectores, donde participan los presidentes de los tres poderes del Estado, sector empresarial, academia, organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional. Las empresas más importantes de Guatemala son patrocinadoras del Enade.



Este año, el tema central será sobre nuestra seguridad y se tendrán varios eventos previos para ir construyendo una propuesta de forma conjunta, que pueda presentarse durante la vigésima edición del Enade, que se llevará a cabo en la Ciudad de Guatemala el jueves 8 de octubre.



Durante el primer foro previo, tuvimos la oportunidad de escuchar al ministro de Gobernación, licenciado Marco Antonio Villeda y al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general José Giovanni Martínez, quienes presentaron los avances de sus carteras en materia de seguridad y los desafíos para seguir reduciendo la tasa de violencia homicida, que actualmente es de 16.3 homicidios por cada cien mil habitantes. Algunas de las lecciones aprendidas que se discutieron durante el evento fueron la importancia de retomar el control del sistema penitenciario, fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad, aumentar la inversión en defensa y mejorar la coordinación con los diferentes actores del sistema de justicia.

Seis ejes prioritarios que implican una mayor coordinación interinstitucional



Uno de los grandes objetivos planteados fue la urgente necesidad de trabajar todos juntos en una meta de Estado, reducir la tasa a ocho homicidios por cada cien mil habitantes en los próximos 10 años. Esta meta debe trabajarse bajo estrictos estándares republicanos y siguiendo el Estado de derecho; implica varias acciones de corto y mediano plazos, que pasan no solo por seguir mejorando la capacidad y la inteligencia de nuestras fuerzas de seguridad pública, el aumento de más policías y una estructura de inversión de funcionamiento, sino en mejores sistemas de control para el sistema penitenciario.



Guatemala ha logrado reducir su tasa de homicidios de 46.4 en 2009 a 16.3 en 2026, una reducción histórica de más del 64% en 17 años. Esta trayectoria demuestra que el país tiene la capacidad institucional y social para seguir avanzando. Sin embargo, alcanzar la meta de ocho homicidios por cada cien mil habitantes requiere una estrategia cualitativamente diferente: más sofisticada, coordinada y sostenida.

El trabajo pasa necesariamente por alinear esfuerzos hacia seis ejes estratégicos que son vitales para lograrlo: Desarticulación del crimen organizado, narcotráfico y pandillas, Inteligencia criminal y vigilancia focalizada, reformar el sistema penitenciario, reforma y profesionalización policial, prevención social focalizada en jóvenes y fortalecimiento del sistema de justicia e impunidad cero.



Estos ejes estratégicos, que seguramente serán parte de la discusión previa al Enade, involucran —en un país republicano como Guatemala— a diferentes organizaciones. Para reducir la violencia en un marco institucional de certeza jurídica y Estado de derecho, implica necesariamente coordinar con varios actores y organizaciones, con compromisos para lograrlo.



Reducir la violencia, será el reto para este y los próximos dos gobiernos; trabajar de forma conjunta para bajar a la mitad la violencia homicida en el país implica generar un proceso de fortalecimiento institucional para lograrlo