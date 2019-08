Mensaje al Dr. Alejandro Giammattei

Me dirijo a usted, Dr. Alejandro Giammattei para felicitarle en su reciente triunfo y para dejarle saber que tanto yo, como cientos de miles de guatemaltecos estamos con la ilusión de ver cambios trascendentales en los siguientes cuatro años de su gobierno.

Sé que muchos ciudadanos como yo estamos dispuestos a brindarle respeto confianza y respaldo ante los tremendos retos que le esperan, pero al mismo tiempo le exigiremos justicia, honradez, entrega y mucho compromiso para combatir la inseguridad, la corrupción, la cooptación de las diferentes instituciones estatales, la pobreza, la desnutrición, la desigualdad, la impunidad, el narcotráfico, la falta de educación, y la inercia ante los temas ambientales y el cambio climático que son tan importantes para una vida digna en nuestra nación.

Lo que usted tiene por delante es un verdadero reto y lo felicito por tener la valentía de haber dado el paso de correr para presidente, especialmente si sus intenciones son hacer algo bueno por Guatemala y no como otros que solo han llegado a desbancar a nuestra bella patria. Dicho esto, le recuerdo que vivimos en un paraíso que estamos destruyendo, deforestando, saqueando o, literalmente, quemando.

Guatemala, multilingüe, multiétnico y megadiverso es también rico en biodiversidad, en recursos naturales, en maravillas escénicas, arqueológicas y culturales, pero muy pobre en educación. Debemos cultivar el orgullo de nuestros ancestros y dar énfasis a nuestra cultura milenaria, cuidando más el legado de los antiguos mayas, el cual cada año se destruye a pasos agigantados. Si usted logra darle prioridad a la cultura y a la educación, con programas de nación pondrá los cimientos necesarios para que en unas cuantas décadas tengamos otro país y usted pasará a la historia como el presidente que con tesón logró que Guatemala dejara de ser un país atrasado y tercermundista. En Taiwán, la educación la pusieron en primer plano y en décadas pasó a ser una potencia mundial.

No obstante, su prioridad también debe ser reforzar la gobernabilidad. Tenemos territorios tomados por el narcotráfico, instituciones cooptadas por el crimen organizado, parques nacionales como el de Lachuá, el de la Laguna del Tigre o simplemente el Pasaje Inglés, Bethel, y muchos otros lugares en el departamento de Petén que o son peligrosísimos de entrar o ya no se puede. Por ejemplo, en Sierra de Lacandón hay alrededor de 50 comunidades abandonadas desde hace 50 años. ¿Piensa usted recuperarlas? Si lo logra, de seguro le haremos una ovación de agradecimiento con lágrimas en los ojos. Ha habido un profundo abandono a las comunidades, mientras el crimen organizado ha tomado ventaja.

Vivimos en un paraíso que destruimos deforestamos, saqueamos o quemamos. Vida Amor de Paz

A la fecha, el programa turístico implementado no ha sido muy imaginativo y ha dejado recursos fuera. Con tantos sitios hermosos y fuera de serie con los que contamos, la industria del cine internacional pudo desde hace mucho tiempo haberse desarrollado creando alianzas. No podemos seguir con los mismos esquemas de años atrás en la promoción de Guatemala en el exterior. Como dijo Einstein, “si queremos resultados diferentes debemos hacer cosas diferentes.” A pesar de que contamos con soberbias ciudades como Tikal o El Mirador, no hemos sabido apostarle al turismo cultural-arqueológico, ni mejorar la oferta de nuestros grandes destinos receptivos.

Hay hombres y mujeres con ideas y legados que a pesar de sus buenas intenciones no trascienden, pues les falta un empujón para lograr sus metas. Esperemos que usted tenga la pasión y el corazón para apoyarlos. Dr. Giammattei, le dejo estos pensamientos para que los analice con sus respectivos equipos para una Guatemala mejor.