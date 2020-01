Mensaje al señor presidente

En los primeros días de gobierno de Alejandro Giammattei como presidente constitucional de Guatemala me parece oportuno dedicarle la letra de la canción del autor y compositor Luis Aguilé, que dice así:

“Yo soy un ciudadano, común y corriente, splo tengo un voto que Ud. me ha pedido, como a tanta gente, a la que ha convencido. Yo se lo he otorgado, esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido, al pie de la letra lo que ha prometido”.

Que dentro de cuatro años Ud. termine su cargo glorioso, habiendo puesto a Guatemala en alto. Vida Amor de Paz

“Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Repartir la riqueza, llevándole a todos el pan a sus mesas… Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley. No queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz. Que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró ¡proteger la Nación!”.

“Me han venido a encuestar, porque quieren saber qué esperamos de usted: que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad… no sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto va para mal, venga usted a gobernar con firmeza y acción”.

“Usted irá protegido entre luces y motos por la policía, y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes”.

“Porque usted nos juró proteger la Nación, cuando llegue a mandar, no solo de ayudar a los de su partido. No se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la Nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución”.

“Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido, cuando asuma el poder tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor. Va con todo respeto… señor presidente”.

Y ahora sumo lo mío, Sr. Giammattei. Es reconfortante saber que una de sus primeras prioridades es combatir la corrupción y desnutrición. Que promete gobernar con decencia, honorabilidad y valores éticos. Lo que es muy válido es que haya prometido combatir a las maras y tildarlas de “terroristas”, pues eso son. Ahora falta ver qué posición tomará Ud. sobre el convenio firmado por la administración de Jimmy Morales para convertirnos en un “tercer país seguro”. Con ello nos hemos convertido en un país clave para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos en busca del “sueño americano”. A mi modo de ver, Ud. tiene una brasa caliente en sus manos y tengo fe en que Ud. podrá tener el temple necesario para manejar cualquier situación apremiante, con la ayuda de Dios.

Y ahora Ud. ha llegado triunfante al final de la contienda que le llevó muchos años de esfuerzo, y ahora podrá repetir lo que dice la canción de Frank Sinatra, A mi Manera. “Hice lo que tuve que hacer, y llegué al final sin deber nada a nadie. Planeé cada ruta, cada cuidadoso paso a lo largo del camino. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera(…) He amado, he reído y he llorado. Estuve harto, tuve mi parte de fracaso. Y ahora que las lágrimas ceden, encuentro todo aquello tan entretenido, pensar que hice todo eso (…) Yo lo hice a mi manera”.

Si le reconforta, piense que ahora sus fracasos los ha convertido en su gran éxito. Espero que dentro de cuatro años termine su cargo glorioso, habiendo puesto a Guatemala en alto, al haber cumplido todo lo que nos prometió. Tengo la esperanza de que así será y volverá a decir: “Yo lo hice a mi manera”.