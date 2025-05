Meta Humanos

MetaHumanos: Educación para elegir quién ser

Una educación que no solo te forma por fuera, sino por dentro.

¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si alguien te diera la oportunidad de ver quién podrías llegar a ser? No de aparentar ser alguien más, ni de disfrazarte de fuerza. Me refiero a verte de verdad. A descubrir eso que llevas dentro pero que has escondido… o simplemente olvidado.



Yo no me lo preguntaba. Porque allá donde crecí, esas preguntas no se hacen.



Soy William Gustavo Barillas Mijangos, tengo 20 años y soy de San Vicente Pacaya, Escuintla. Un pueblo tranquilo, con gente honrada y trabajadora. Pero también un lugar donde, como en muchos otros, crecer muchas veces es repetir lo que ves: si tu papá tiene una mala relación con el alcohol, tú también. Si tus amigos se pierden, tú los seguís. Si nadie en tu familia ha salido adelante, uno llega a pensar que tampoco lo hará.



Durante años, eso creí. Y por eso tomé caminos que no me hacían bien. Caminos fáciles, pero vacíos. Tomé decisiones que me alejaban de quien quería ser, aunque en ese momento ni siquiera sabía quién era. No es que fuera una mala persona. Es que estaba dolido, confundido, callado por dentro. Y sin darme cuenta, empecé a vivir en automático.



Hasta que llegó algo distinto. Un proyecto que, al principio, no entendí. Pero que terminó siendo la primera vez que alguien me dijo: “tu historia importa, y tú puedes elegir cómo sigue.”



Ese proyecto fue MetaHumanos, una educación emocional transformadora que recibí a través de mi formación en INTECAP. Desde el primer momento, me invitaron a ver mi vida como un viaje. Y entendí que ese viaje no era hacia afuera… era hacia adentro.



Todos cargamos una mochila. Llena de heridas, creencias, miedos, recuerdos… y también talentos y sueños. MetaHumanos me dio el espacio y las herramientas para revisar esa mochila con valentía. Para soltar lo que ya no me pertenecía. Para reconocer lo que sí me fortalece. Y para caminar más ligero, pero más firme.

Cuando un joven se transforma, transforma todo lo que toca.



Una de las cosas más importantes que viví fue cómo trabajamos el pasado. Antes, yo lo evitaba. Era como un cuarto desordenado que prefería mantener cerrado. Pero ahí entendí que el pasado no es enemigo. Que también construye. Que mirarlo sin miedo es parte de sanar. Y que acumular rencor solo me seguía atando a lo que me dolía.



Lo interesante es que esta transformación no sucede por casualidad. Tiene una metodología llamada LED: Liberación, Equipamiento y Desempeño. Tres palabras que, al principio, suenan simples. Pero en la práctica, te llevan a procesos profundos. Liberarme fue soltar culpas, miedos, creencias que me detenían. Ideas que me decían que no valgo, que no puedo, que no merezco.



Equiparme fue elegir con conciencia qué llevar conmigo: fortalezas, aprendizajes, valores. Desempeñar fue atreverme a vivir desde esa versión más consciente de mí.



Aquí no te motivan con frases vacías. No te dan respuestas. Te dan preguntas. Hoy no soy el mismo. MetaHumanos me ayudó a cortar con la idea de que estaba destinado a repetir lo que vi. Hoy sé que la educación también puede ser una vía para salir de la pobreza, del dolor heredado, de la resignación.



Porque cuando un joven se detiene a mirar su historia y se da cuenta de que puede escribir una nueva… algo cambia. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de comenzar a vivir. Con propósito, con responsabilidad, con esperanza.



Hoy entiendo que mi vida no está definida por lo que me pasó, sino por lo que hago con ello. Y si esto me cambió a mí, puede cambiar a muchos más. Porque este viaje no termina en uno mismo. Cuando un joven se transforma, transforma todo lo que toca.