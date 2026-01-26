Criterio urbano

Metro puede empezar ya con voluntad del Gobierno

Reforma a la Ley de APP habilitó nuevos mecanismos.

La semana pasada, Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, Cámara de Industria de Guatemala y Fundación para el Desarrollo de Guatemala publicamos un comunicado recogido por los principales medios del país, “instando al Gobierno a destinar recursos al Metro, a través de la recién reformada Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”.

El tráfico requiere que el Estado invierta en soluciones.

El comunicado salió luego del llamado del presidente Arévalo a solucionar el tráfico como emergencia nacional. El metro (antes metrorriel) requiere voluntad política por parte del Gobierno para lograrlo y por haberse habilitado una solución recientemente aprobada, era algo que no se podía haber hecho en el primero año de este gobierno, ni tampoco en gobiernos anteriores.

Fue hasta en la reforma que se aprobó a finales del año pasado por parte del Congreso de la República, que ya se le autoriza al Gobierno trasladarle recursos directamente a la ANI para proyectos de este tipo. A través de la reforma al artículo 2 bis, numeral romano tres, proyectos por su naturaleza financiera, con relación a ingresos del sector público, en el numeral uno menciona: “Se pueden generar proyectos con recursos públicos no municipales, ni de mancomunidad municipal, proyectos cuyo financiamiento requiere compromisos de pago del sector público, excluyendo municipalidades o mancomunidades. Dichos recursos públicos incluyen impuestos, ingresos no tributarios y/o deuda pública”.

Este nuevo artículo habilita al Gobierno a que, a través de la ANI, se pueda financiar gran parte del capital necesario para diseñar y construir proyectos como el metro (antes metrorriel), en la línea del eje sur a norte, desde la Central de Mayoreo (Cenma) en Villa Nueva, hasta la zona 18.

Hay que aprovechar el liderazgo y el consenso tan claro que logró este gobierno para reformar la Ley de Alianzas Público-Privadas el año pasado y con ello crear la nueva Agencia Nacional de Infraestructura, para poder asignar los recursos necesarios, si se quiere por lo menos para iniciar el proceso. Incluso si hubiera voluntad política, con el saldo de caja inicial que fue de Q24 mil millones (una cifra que ningún otro gobierno ha tenido), se podría financiar por completo el proyecto.

Según estudios de la consultora española Idom, que ha trabajado proyectos similares en varios países, el proyecto completo del metro, tomando en cuenta los dos grandes puentes que se requieren para conectar desde Villa Nueva hasta la zona 18 (puente El Frutal y Puente Belice 2) tiene un costo total de Q5.4 mil millones, menos de un cuarto de lo que sobró en saldo de caja el año pasado.

Entendiendo los riesgos y costos que tomaría reactivar el derecho de vía, así como los permisos administrativos, las referidas entidades del sector empresarial solicitaron que simplemente se invirtieran los primeros Q1.2 mil millones, recursos que ya se tenían asignados desde el año pasado y que, por no tener un vehículo concreto de ejecución, no se pudieron invertir.

Ahora bien, en todo este tema, Ferrovías seguramente puede dar otras ideas y podrá tener otras recomendaciones, por lo que sería bueno que el presidente de la República invite a las autoridades del Ministerio de Finanzas, ANI, Ferrovías y Municipalidad de Guatemala, para buscar soluciones de Estado. Como bien lo dijo el presidente de la República, ante diferentes medios de comunicación, el tráfico es ya una emergencia nacional y ninguna municipalidad (sin importar qué alcalde sea) tiene los recursos o las herramientas legales para resolverlo por sí solas. El momento es ahora.