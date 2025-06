Meta Humanos

Mi mejor viaje

Es momento de vaciar la valija. Dejar ir. Perdonarte.

¿Te has detenido alguna vez a pensar a dónde te gustaría viajar? No me refiero a una ciudad lejana ni a una playa paradisíaca. Hablo de un viaje mucho más profundo. Un destino que no aparece en los mapas, pero que es el más importante que puedes emprender: el viaje hacia tu interior. Como instructora del curso de Desarrollo Personal Integral (DPI) en Intecap, durante años he guiado a jóvenes en sus propios procesos de descubrimiento. Pero nunca imaginé que, tras más de una década enseñando estas herramientas, me tocaría a mí vivir una experiencia que lo resignificaría todo. Hoy tienes en tus manos un boleto muy especial. No tiene número de asiento ni horarios fijos. Es simbólico, pero poderoso. Es el boleto hacia ese lugar sagrado que habita dentro de ti, donde se esconde tu verdadera esencia: tu ser auténtico. Ese boleto me lo entregaron el día en que comenzó “El viaje”, la experiencia inicial del programa MetaHumanos, impulsado por jóvenes, que tras sus primeros resultados, se le vio el potencial para implementarlo en el curso DPI de Intecap nacionalmente. Yendo de Quetzaltenango hacia la capital para tomar las capacitaciones, iba sin expectativas, hasta que una compañera que ya las había vivido me dijo: “No te voy a decir nada, solo que la vida te estará dando una oportunidad, y está en ti aprovecharla”.

Una vez que descubres tu verdadero poder, no hay marcha atrás.



El resultado de esa semana va mucho más allá de lo que pude imaginar, y esta columna es solo un intento de expresar lo vivido. Imagina que ese lugar que tanto anhelas no está afuera, sino dentro de ti. Es tu “yo” más profundo. En este viaje, te conviertes en tu propio guía, tu mejor compañía. Tu primera parada es la reflexión consciente. Comienzas a hacerte preguntas que tal vez nunca te habías planteado: ¿Qué heridas cargo? ¿Qué me limita? ¿Qué creencias están detrás de cómo vivo la vida? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas ni cómodas. Buscan verdades. Verdades que tal vez duelan, pero que liberan. Porque cuando te atreves a mirar con honestidad, empiezas a ver lo que necesitas transformar. Y entonces llega un momento crucial: la decisión de soltar. No puedes seguir cargando miedo, inseguridad, culpa, críticas. Es momento de vaciar la valija. Dejar ir. Perdonarte. Liberarte. En ese espacio de renovación, reconectas con lo que eres: un ser humano lleno de valor, luz y propósito. Que no necesitas aprobación externa para sentirte valioso. Te llenas de lo esencial: amor propio, claridad, compasión, determinación. Cualidades que te transforman y acercan a tu versión más auténtica. Y entonces llegas a ese destino tan anhelado, que no es un lugar físico, sino un estado del ser. Lo llamamos MetaHumano. Donde cada día despiertas sabiendo que vales, que tu existencia tiene una razón de ser.



Hoy escribo esto como instructora y alguien que ha vivido el poder transformador del verdadero desarrollo personal. Hoy pensar en el futuro de Guatemala me llena de esperanza. Tenemos heridas y desafíos, pero saber que MetaHumanos existe me deja una certeza: el futuro del país puede estar en manos de jóvenes que han vivido su mejor viaje. Que han creado una vida con sentido, y que desde ahí transforman a sus familias, sus comunidades, nuestro país. Por eso hoy te invito a tomar tu boleto sin regreso. Porque, una vez que descubres tu verdadero poder, no hay marcha atrás. Porque ya no quieres volver a vivir dormido. Porque has probado la libertad de ser tú, y no hay destino más pleno que ese. Este viaje no tiene fin. Cada día es una nueva oportunidad de explorar, de crecer, de construir una vida con sentido. No necesitas pasaporte. Solo coraje, amor y voluntad. ¿Estás listo? Tu mejor viaje comienza ahora. Y el destino… eres tú.