Escenario de vida

Millonarios fondos para proteger Guatemala con Fobosques

Entran tierras comunales y de pueblos indígenas, lo que es imperante, pues es allí donde falta apoyo.

En un momento en que Guatemala enfrenta una creciente pérdida de cobertura forestal, incendios, degradación ambiental y amenazas sobre las fuentes de agua, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) junto al Fondo Nacional de Cambio Climático ha abierto una importante oportunidad para asociaciones, fundaciones, entidades comunitarias y oenegés comprometidas con la protección del patrimonio natural del país.

Fobosques no busca únicamente sembrar árboles.

A mi forma de ver, las propuestas deben ser claras, enfatizando la manera en que tendrán los mecanismos apropiados para detener los incendios forestales que destruyen toda posibilidad de cumplir con lo acordado. Este es el gran reto que tenemos frente a nuestros ojos, ya que, aunque puede tratarse de un gran proyecto holístico cimentado en las bases de Fobosques, debe tener la concientización y educación ambiental necesaria para lograr detener la destrucción por fuegos.

Muchos se preguntarán de qué se trata este fondo. Financiará proyectos enfocados en la protección, recuperación, restauración, conservación y manejo de los bosques guatemaltecos con acciones concretas y resiliencia climática en distintas regiones del país.

Los proyectos deberán demostrar calidad técnica, sostenibilidad, participación comunitaria y claridad en el cumplimiento de los objetivos establecidos por Fobosques. Debe contener indicadores claros y verificables, que permitan evaluar resultados concretos y garantizar un uso eficiente de los recursos.

El reglamento del fondo establece que las propuestas puedan ser evaluadas, priorizadas y financiadas de manera estructurada y transparente. Además, el modelo contempla mecanismos flexibles de subvención, adaptados a las distintas realidades territoriales del país, pero orientados a la conservación de bosques con funciones ecológicas estratégicas, corredores biológicos, protección de la recarga hídrica y manejo sostenible en comunidades. Estas áreas puede que sean consideradas vulnerables o no a los desastres del clima, y si es demostrado, quizás tenga más peso la propuesta. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes es que entran tierras comunales y de pueblos indígenas, lo que es imperante, pues es allí donde falta apoyo.

Fobosques no busca únicamente sembrar árboles. La visión es más amplia: fortalecer ecosistemas, restaurar paisajes degradados, proteger fuentes de agua y contribuir a la resiliencia climática de Guatemala ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

La iniciativa es recuperar y proteger los bosques como parte fundamental del equilibrio ecológico, la biodiversidad y la seguridad hídrica del país, y a través de ello, el MARN estaría cumpliendo el mandato ministerial para garantizar los servicios ecosistémicos a la población. Sin embargo, ante las calamidades que hemos visto que ocasionan los incendios, proteger o recuperar los bosques requerirá de un grandísimo esfuerzo de las organizaciones y comunidades.

En una nación donde muchas organizaciones ambientales trabajan con recursos limitados y enormes desafíos, esta es una grandísima oportunidad histórica, pues Fobosques puede fortalecer proyectos locales que durante años han protegido silenciosamente los ecosistemas del país. De tal manera, que no lo piense dos veces si tiene una asociación, fundación u oenegé con bases sólidas para participar. Arremánguese la camisa y vuele con la propuesta para que le llegue a tiempo al MARN.

La obligación es compartida. Si el ejecutor hace bien su trabajo, el fondo continuará para subsiguientes años. Depende de todos, pues la protección de los bosques hoy representa una inversión en agua, salud, prevención de desastres, seguridad alimentaria y futuro para las próximas generaciones, así que inclúyalo en su propuesta.