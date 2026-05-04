Criterio urbano

Moody’s mantiene calificación y perspectiva para Guatemala

Un país como Guatemala se beneficia de una calificación Ba1 con perspectiva estable.

Según la base de datos de Damodaran de la New York University (NYU), los países con calificación Ba1 con perspectiva estable tienen un default spread de 2.48% sobre la tasa libre de riesgo. Esto permite acceder al mercado internacional con tasas aproximadas de 6.5% a 7.2% en dólares estadounidenses a 10 años, dependiendo del entorno global y los fundamentos específicos. No es investment grade, pero es la evaluación más cercana.

Las prioridades son infraestructura, gobernabilidad y reducir la informalidad.

Según el reporte presentado la semana pasada por Moody’s, Ba1 es la calificación más alta dentro de la categoría especulativa —equivalente a BB+ en la escala de S&P—. La perspectiva estable indica que no se anticipa un cambio de calificación en el corto a mediano plazo, lo cual es positivo para los inversionistas porque reduce la incertidumbre.

Ahora bien, el reporte sí deja algunos insumos clave para el Gobierno que deben atenderse en los próximos meses si realmente se quiere mejorar a grado de inversión la calificación. “Los principales desafíos crediticios del país incluyen una capacidad estatal aún en desarrollo, una base de ingresos limitada y un déficit significativo de infraestructura, resultado de un largo historial de baja formación de capital físico y humano, parcialmente mitigado por mayores esfuerzos de reforma. Estas limitaciones debilitan la capacidad productiva, restringen la capacidad del Gobierno para prestar funciones administrativas y regulatorias de manera efectiva, y pesan sobre las entradas de inversión extranjera directa (IED) y la competitividad exportadora”.

Las remesas reflejan “la alta informalidad en el mercado laboral, las remesas han alimentado principalmente el consumo privado y las importaciones, en lugar de la inversión productiva, que se ha mantenido persistentemente baja en torno al 16–17% del PIB, muy por debajo del promedio global de aproximadamente 25%. La prolongada subinversión en capital físico y humano ha generado importantes brechas de infraestructura, bajos niveles de ingreso e indicadores sociales débiles en comparación con países pares, mientras que las exportaciones han caído a menos del 16% del PIB desde aproximadamente el 27% en 2011, evidenciando las limitaciones estructurales en competitividad e IED”.

El reporte reconoce la adopción de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y la Ley de Competencia, junto con reformas orientadas a garantizar la continuidad de proyectos de inversión pública a nivel local, sienta las bases para una mayor inversión pública, privada y extranjera, elementos críticos para el objetivo gubernamental de alcanzar un estatus de ingreso más alto.

Sin embargo, mientras no se implementen estas leyes, especialmente en el caso de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, hay un retraso importante en la implementación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), vamos a seguir en la misma posición.

Un país como Guatemala se beneficia de una calificación Ba1 con perspectiva estable. Ayuda a resaltar la importancia de mantener una estabilidad macroeconómica importante, que fortalece positivamente a nuestro sistema financiero. Esto beneficia al Gobierno y también al sector privado a obtener tasas más competitivas para la inversión. Pero para ser grado de inversión, hay que hacer más. Se debe ver que la inversión pública mejore de 1.6% del PIB a por lo menos 3-4% del PIB. Eso es ver más carreteras, puertos y aeropuertos de primer nivel, así como mejores estructuras y la implementación de la nueva ley de APP. El país debe seguir adelante; ahora es el momento.