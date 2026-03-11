Fundamentos

Mujer, madre y maestra

Las mujeres son portadoras de capacidades que les permiten multiplicar su presencia en la familia, el trabajo o la sociedad sin perder en ello ni su atención ni su entrega.

He sido muy refractario a las celebraciones de los llamados “días internacionales” que suelen promover temas específicos, no porque los asuntos no sean importantes o relevantes, sino porque muchas veces esas celebraciones son más aprovechados para fines de carácter comercial o, peor aún, para el avance de agendas políticas de un reducido grupo de sus pretendidos portavoces. Lo que —se supone— es un momento de reconocimiento o reflexión se convierte rápidamente, en algunas ocasiones, en exhibiciones agresivas, manifestaciones políticas o actos vandálicos.



Esta semana se inició conmemorándose a la mujer. No hay testimonio suficiente ni día del año que pueda celebrar adecuadamente la importancia de la mujer en nuestras vidas. Madres, esposas, hermanas, hijas, trabajadoras, maestras; todas ellas son punto de partida de la vida, eje central de la formación de valores de las familias, ejemplo de abnegación y entrega en sus tareas cotidianas, fuente de amor inagotable para sus hijos y compañeras en perfecto complemento con los hombres. De ellas se dice, y con toda razón, que son portadoras de capacidades que les permiten multiplicar su presencia en la familia y el trabajo o la sociedad, sin perder en ello ni su atención ni su entrega. Un ser francamente admirable.

No hay testimonio suficiente ni día del año que pueda celebrar adecuadamente la importancia de la mujer en nuestras vidas.



Yo quisiera tomar estas líneas para testimoniar un reconocimiento a las que normalmente no son las más visibles en el agasajo de la fecha en cuestión. Me refiero, por ejemplo, a las madres de familia, particularmente aquellas que han dado vida a varios hijos, porque ellas son como las candelas que comparten su luz a otras sin perder jamás su llama o brillo. Es decir, que multiplican la vida y el amor, sin hacer restas en el camino. También a las mujeres que han dado el paso del matrimonio, porque representan el tomar compromiso y responsabilidad como complemento del amor en pareja. En un mundo donde hoy se intenta falsamente presentar solo los logros individuales como fuente de satisfacción, el sacar adelante un matrimonio y una familia es sin duda una retribución y satisfacción moral y espiritual que sobrepasa con creces lo meramente material.



También es importante reconocer a todas aquellas mujeres que con su talento y esfuerzo se abren espacio en los ámbitos laborales sin reclamar jamás una cuota ni un privilegio. Sus voces no se suelen escuchar en las discusiones públicas, pero sus ejemplos y testimonios están allí como permanente recordatorio de que son sus capacidades y no las muletas legales las que les abren oportunidades. Igualmente, a aquellas que han tenido por circunstancias del destino que dar a luz y sacar adelante a sus hijos solas, porque son ejemplo de abnegación, resiliencia y superación de la adversidad. Es decir, privilegian la vida por encima de los falsos atajos o los supuestos “remedios” destructores que el mundo les pretende ofrecer como alternativa.



En esta historia sí hay quienes pueden presumir de un privilegio. Los hombres que pueden testimoniar —como es el caso del autor de estas líneas— la admiración que sentimos por la madre, la esposa o la hermana que Dios ha puesto en nuestras vidas. Quienes tenemos, por ejemplo, una particular devoción mariana podemos ver proyectada en todas ellas la vocación de madres y maestras que las hacen mujeres completas. A ellas, seguro no las representan quienes se activan políticamente el día conmemorativo. A ellas, también, no hay que celebrarles un día, sino todos los días del año.