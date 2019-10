Networking, capital social que genera

¿Por qué ahorramos en el banco? ¿Por qué invertimos en bienes raíces? o ¿en acciones de una empresa? La respuesta es simple: porque queremos construir un capital monetario que nos permita generar dividendos para los fines que cada quien tenga. Y esto es exactamente lo mismo con el capital social a través del networking.

Scott Gerber, CEO de The Community Company y autor del libro Super connector, dice: “Para de hacer networking y comienza a construir relaciones que importen”. Gerber tiene un punto importante, al indicar que existen personas que tienen un pensamiento cortoplacista cuando hacen referencia al networking y están muy orientados solo en la transacción y buscan un beneficio propio inmediato. Esto es igual a decir que la persona no es auténtica, la única razón por la que se acercan a ti es porque consideran que tú vales algo para ellos, dan una sensación de desesperación por algo y no por la persona, adicional no le dan valor a tu aporte humano a las transacciones que puedas tener con estas personas.

Scott Gerber, al contrario, nos invita a ser un superconector, o como yo lo llamaría un networker estratégico, una persona que fundamentalmente se da cuenta de que su capital social es la moneda más importante a la que puede acceder, un networker estratégico debe ser empático, emocionalmente conectado, inteligente, curioso, escuchar atentamente y amar a las personas.

Y justo es aquí donde deriva el capital social, tener una red fuerte resulta aún más valioso que una cuenta de banco. Tu red puede ayudarte a construir visibilidad, alcance, credibilidad, posicionamiento, y luego vendrán los ingresos. Conectar con personas claves y abrir puertas para nuevas oportunidades como lo dice Bonnie Marcus en el artículo de Forbes Your Network Is Your Net Worth: 7 Ways To Build Social Capital. Por tanto, construir y alimentar una red es algo muy poderoso que puede servirte para avanzar en tu carrera profesional, empresarial y definitivamente personal.

Pero… ¿qué es el capital social? En términos simples son relaciones sociales que tienen un beneficio productivo en el largo plazo y que deben ser construidas basadas en confianza, valores, amistad, ayuda y reciprocidad. No es algo tangible, pero puede ser más poderoso que el capital financiero en términos de retorno.

Ivan Misner, fundador de BNI, en su libro Networking like a Pro indica que capital social es la acumulación de recursos desarrollados en el curso de interacciones sociales. Estos recursos incluyen ideas, información, oportunidades, contactos y referencias.

El objetivo en adelante debe ser crear el hábito de fortalecer carácter para lograr relaciones en cualquier momento y circunstancia. Julio Lemus

¿Cómo se construye capital social, entonces? A través de un networking estratégico, en la construcción de relaciones constantemente. Así de simple, pero ¿cuál es el desafío de construirlo? La respuesta es sencilla: porque nos hemos convertido en seres individualistas, difícilmente conocemos al vecino, a los padres de familia del colegio de nuestros hijos, si subimos un elevador todos miran hacia arriba donde indica el número, si vamos a un evento busco a personas conocidas y no busco entablar una conversación con un desconocido y, así, puedo enumerar claros ejemplos, somos seres antisociales, y este es el enemigo número uno para construir capital social.

El objetivo de ahora en adelante debe ser crear el hábito de fortalecer carácter para lograr relaciones en cualquier momento y circunstancia, y siempre ir con la mentalidad de ¿cómo puedo ayudar a esta persona? en lugar del beneficio que puedo sacar de ella.