Networking mastery

Me recomendaron un libro titulado Mastery (Maestría), del autor Robert Greene, quien describe el camino que parecen tomar todos los maestros. Para ello, utiliza como ejemplos figuras históricas y contemporáneas, como suele hacer en sus libros. Afirma que “nadie dijo que el camino hacia la maestría sería fácil” y presenta tres pasos que toda persona puede tomar para ser un master.

Tiene que tirar inmediatamente por la ventana todo lo que aprendió. Julio Lemus

1. Confíe en su instinto para encontrar la disciplina que puede llegar a dominar: Greene nos motiva diciendo: “Cada uno de nosotros probablemente ha tenido algunos momentos raros en sus vidas, aquellos en los que hemos escuchado una voz interior diciéndonos: ¡Debería ser pintor! o ¡Podría escribir una novela!”. Robert dice que, finalmente, usted tiene que empezar a confiar en ese sentimiento. Lamentablemente, pasamos tanto tiempo escuchando a los demás, que nos da miedo escuchar nuestra propia voz interior. Encontrar una vocación, a veces se logra desde la infancia, juventud y, otras veces, en el otoño de la vida, pero nunca es tarde para escuchar ese llamado. En mi caso, después de muchos años, encontré una vocación en la enseñanza y actualmente combino mi profesión de mercadólogo con la educación universitaria y privada. Mi meta es poder ser conferencista y enseñar por todo el mundo, el poder del networking. Robert Greene indica que: “Puede sonar extraño para usted, pero una vez que comience a confiar en su instinto, notará las pistas que le da su voz interior y, finalmente, podrá comenzar a escuchar”.

2. El aprendizaje viene antes que ganar, así que primero aprenda. El escritor Frank Clark decía: “Cuanto más aprende, más gana”. Continua Robert Green en su libro y afirma que: “Una vez que decida un campo, disciplina o habilidad para dominar, la mejor manera de progresar rápidamente será realizar una pasantía. No se concentre en el dinero, concéntrese en cuánto puede aprender. Esto es algo que yo les hablo a mis alumnos, les sugiero que no busquen un trabajo solo por el sueldo, es mejor aceptar un trabajo no muy bien pagado, pero que viene con una gran tutoría, un trabajo que les permita aprender y tener mentores en el proceso.

3. Una vez que complete su aprendizaje, desafíe todo lo que aprendió. Greene dice que “Una vez que deja su aprendizaje para aventurarse por su cuenta, tiene que tirar inmediatamente por la ventana todo lo que aprendió. Bueno, no todo, pero debe mantener la mente abierta, como un niño. Desafíe todo lo que sepa. Las reglas que su mentor le enseñó”. Esto nos permite crear nuestro propio estilo, ser originales y convertirnos en un verdadero maestro. Así que, nunca deje de aprender. Este libro me pareció interesante y pensé, ¿qué pasa si me quiero convertir en un experto o, más bien, en un master en networking?, quizás no necesite sentir un llamado, pero sí creer en el poder del networking y confiar que usted tiene mucho que dar a los demás. Recuerde que no todos somos buenos para todo, pero todos somos buenos para algo. También tenga en mente que el aprendizaje viene antes que ganar, debemos prepararnos para hacer networking, y esto se logra aprendiendo técnicas de comunicación, haciendo un cambio de mentalidad, leyendo libros, escuchando podcasts y viendo videos sobre técnicas de networking. También se puede participar en grupos de networking como BNI o cámaras de comercio, etc. Comience a experimentar el networking con su red primaria, esta está conformada por sus amigos, la familia y, poco a poco, incluya a otros contactos. Por último, busque su propio estilo y originalidad al hacer networking. Ahora, aprovecho para invitarlos a escuchar el podcast The Networker que empezará a transmitirse a partir de mayo próximo. En él hablaremos a profundidad sobre networking e invitaremos a personalidades de la red de contactos que he construido a través de muchos años, quienes compartirán información relevante sobre temas variados.