Networking on line

Poco podríamos haber adivinado allá por el 1 de enero lo que la vida nos depararía. Nadie se imaginó lo que estaríamos viviendo en Semana Santa, una situación sin precedentes con una problemática social y económica que trae consigo muchos retos. El que ha construido un networking sólido y confiable quizá tendrá más posibilidades de salir adelante, por el apoyo que puede conseguir para su negocio. Sin embargo, si este no fuera el caso, hoy podemos comenzar a tejer nuestra red, porque vienen tiempos difíciles, pero también de muchas oportunidades, y vamos a necesitar los unos de los otros para apoyarnos y así lograr nuestros objetivos.

Hay que continuar haciendo networking y reinventarnos en el proceso. Julio Lemus

¿Qué podemos hacer ante un distanciamiento social que nos impide hacer reuniones, participar en congresos, eventos, ferias y conferencias, y nos obliga a trabajar desde casa? ¿Qué hacemos entonces para poder hacer un networking efectivo si el contacto personal es una manera poderosa para crear relaciones? La respuesta es que hay que continuar haciendo networking y reinventarnos en el proceso… Lo primero es que debes convertirte en un generador de contenido valioso para los demás, invierte en tu página web para trabajar en tu marca personal y para crear una estrategia de Inbound Marketing, desarrolla blogs, podcast, un canal de Youtube, webminars, newsletters, infografías, Facebook Live. Comparte tus conocimientos a través de estas plataformas tecnológicas, usa las redes sociales que más se acoplen a tu mercado objetivo. Explora en las diferentes redes sociales y motores de búsqueda a personas que te interese conocer, comienza a seguirlas, compartir información valiosa para ellas, recomienda y comparte sus publicaciones. Una red muy útil en los negocios es Linkedin, que nos permite lograr excelentes resultados, por su enfoque empresarial. Dennis Brown, experto en Linkedin, nos presenta los siguientes pasos para crear un buen posicionamiento en esta red:

1. Define tu mercado objetivo exacto.

2. Crea un perfil: no se trata de copiar y pegar tu curriculum vitae, trátalo como un website de tu marca personal, diseñado para hablarle a tu mercado objetivo.

3. Publica una foto profesional, vestimenta que refleje lo que quieres representar.

4. Encabezado no es el título de tu puesto, enfócate en el valor que puedes proveer a tu mercado objetivo.

5. Intereses y hobbies: recuerda las leyes de similitud y asociación: nos conectamos en base a elementos comunes.

6. Solicita un testimonio o recomendación en LinkedIn que avalen tu experiencia. Las personas miran el número de recomendaciones y avales como un indicador.

7. Enfócate en relaciones, no en transacciones; no trates de vender o hacer propuestas comerciales inmediatamente de enlazar con una persona; sé un granjero, no un cazador.

8. Paciencia, construir una relación lleva tiempo.

9. Sé respetuoso y confiable.

10. Realiza de dos a tres post semanales. 11. Explora entre las conexiones de tu contacto y solicita una introducción si te interesa un perfil específico. 12. Ganar dando, sé siempre el que da primero.

Y recuerda: no podemos cambiar esta situación pero podemos cambiar la forma como la enfrentamos, así que inicia desde hoy tu estrategia de networking on line.