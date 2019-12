Networking para emprendedores

El emprendedor, como indicamos en el artículo del 17 de noviembre, tiene que construir una red de contactos o network para lograr las metas que se ha propuesto. Existe una serie de pasos recomendados para lograr este fin, los cuales son: 1. Haga un inventario de las personas que conoce; 2. Recapitule sobre sus círculos actuales; 3. Participe en eventos; 4. Forma de comunicar:

Segunda parte

5. Uso de redes sociales. Sé activo empresarialmente en redes sociales, busca en qué redes se mueven las personas que te interesaría conocer o podrían apoyarte en tu emprendimiento. Sé estratégico, síguelos, interactúa, comparte información. Esto con el fin de que cuando necesites contactarla ya tengas un tiempo siguiendo a la persona. Lo importante de las redes sociales es ser congruente. El emprendedor tiene que tener un alto grado de profesionalismo en dichas redes, por esto es importante evaluar siempre lo que publicas y saber cuáles son las redes para amigos y cuáles para negocios.

6. Seguimiento. Primer contacto: si conoces a alguien, a las 24 horas envíale un correo o un texto indicando que fue un gusto conocerlo y adjuntas tus datos en forma digital, para que pueda grabarlos fácilmente. Evita hablar de negocios o enviar información de ventas. Segundo contacto: a la semana envíale una invitación para seguirlo en la red social empresarial como Linkedin o Twitter. Evita usar redes sociales personales como Facebook, a menos que tenga una fanpage para seguirlo, y envíale algún contenido de interés como un artículo, una infografía, recomienda un libro o un link. Tercer contacto: a las tres semanas o al mes de haber conocido a la persona ya puedes solicitarle una reunión, o enviarle información de tu proyecto.

Si lograste una reunión o concretas una negociación, recuerda seguir siempre en contacto a través de una nota de agradecimiento y recordando fechas relevantes para tu contacto, como aniversario de la empresa, aniversario de trabajo o cumpleaños.

7. Marketing personal: tu nombre es tu marca, conviértete en una marca poderosa. Ten un único punto de vista e información que otros no tienen y será de utilidad para tu red. Ser reconocido es notoriedad, pero ser conocido por algo es completamente diferente, por tanto sea el referente en algún tema, un creador de contenidos.

Los creadores de contenido están siempre en gran demanda, son promovidos, son responsables de grandes proyectos, son usados como referencias para otros, son solicitados para hablar en conferencias, periódicos y revistas.

No se trata de tener miles de contactos en Facebook, LinkedIn o en la agenda del teléfono, sino tener los correctos. Julio Lemus

8. Haga un plan de networking estratégico: Keith Ferrazi, autor del libro Never eat alone, dice: “Los empresarios tienen un presupuesto y un plan financiero. Tienen un plan estratégico. Tienen un plan para casi todo. Pero, ¿dónde está su “plan de gentes”? El plan estratégico de networking es un plan de gentes, es tener claro el objetivo que quiero alcanzar y, más importante, qué personas pueden apoyar para alcanzarlo. Al final del día no se trata de tener miles de contactos en el Facebook, LinkedIn o en la agenda del teléfono, sino tener los correctos.