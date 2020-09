Networking y la marca personal

El objetivo principal del networking es construir relaciones sólidas que inician con un primer acercamiento. Cuando usted se presenta y dice su nombre, está haciendo referencia a su marca personal, y recuerde que no existe una segunda oportunidad para crear una buena impresión. Créalo o no, usted ya tiene una marca personal, las personas que lo conocen tienen una imagen concebida de usted. La marca personal es, sobre todo, percepción, ¿cómo lo perciben las demás personas? Por lo tanto, su marca personal crea una expectativa, le dice a las personas qué pueden esperar al relacionarse con usted. Peter Montoya, en su libro The Brand Called You, define la marca personal como “la imagen mental que obtienen sus prospectos, clientes y contactos cuando piensan en usted. En primer lugar, su marca personal es su imagen mejorada y expresada mediante métodos de comunicación estratégicamente elaborados. Está diseñada para transmitir valiosa información a su mercado objetivo y debe responder a estas dos preguntas: ¿Quién es usted? y ¿En qué se especializa?”.

Esta estrategia le ayuda a atraer a las personas correctas a su red de contactos, incrementa su credibilidad y prestigio. Julio Lemus

Entonces, ¿para qué tener una marca personal? Esta estrategia le ayuda a atraer a las personas correctas a su red de contactos, incrementa su credibilidad y prestigio, le facilita la interacción con otras personas y acelera el proceso de la relación con sus interlocutores. ¿Cómo inicio la creación de mi marca personal? Simon Sinek, en su libro Start with the why, explica las tres preguntas que tiene que responder toda empresa o persona sobre su labor profesional, esto puede ser un primer paso para hacer la planeación de su marca personal. Las preguntas son las siguientes: (Why?) ¿Por qué?: su propósito en la vida, por qué hace lo que hace, sus motivaciones, sus creencias. (How?) ¿Cómo los hace?, sus procesos, acciones específicas para lograr el “¿Por qué?”, y por último (What?)¿Qué es lo que hace?, su resultado.

¿Cómo debe ser una marca personal? Para construir una marca personal poderosa y con un buen posicionamiento debe ser clara y sin ambigüedades, creíble, que conecte emocionalmente, y mostrar adecuadamente los valores que comunica.

A continuación le presento algunas acciones que le ayudarán a construir el posicionamiento de su marca personal: 1. Sea auténtico. 2. Comparta información valiosa. 3. Sea un creador de contenidos: los creadores de contenidos sirven de referencia para otros, son solicitados en conferencias, periódicos, entrevistas, revistas, etc. 4. Comunique correctamente: todo habla de usted, su apariencia, su lenguaje corporal, su entonación y comportamiento. No olvide cuidar estos detalles. 5. Utilice las redes sociales a su favor: son un excelente instrumento para comunicar nuestra marca personal, pero hay que tener una estrategia.

Le aconsejo comprar su sitio web con el dominio de su nombre y apellido, tener un perfil optimizado en google, buscar comunidades de interés de su profesión y generar contenido valioso para estas redes. Es una buena estrategia tener presencia en todas las redes, pero descubra en dónde están navegando las personas que usted necesita conectar y priorice esta red. En el momento de generar contenido, especialícese en una de las diferentes formas que existen: blogs, videos, podcasts, webinars, cápsulas informativas, etc. En conclusión, el objetivo es que cuando se presente ante un interlocutor, él ya haya escuchado de usted, o cuando alguien busque información sobre el tema que usted domina, aparezca su nombre.