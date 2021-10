Networking y las relaciones humanas

Uno de los aspectos más importantes en el networking son las relaciones humanas, que son vínculos físicos o emocionales que se generan entre dos o más personas a través de las diferentes formas de comunicación. Considerando que el networking tiene como objetivo crear redes de contacto con otras personas, las relaciones humanas son un elemento esencial para desarrollarlo. El famoso actor Arnold Schwarzenegger, en el discurso de graduación de la Universidad de Houston, dijo: “Ahora les entregarán sus diplomas y solo habrá un nombre, el suyo, pero espero que no se confundan y piensen que ustedes llegaron tan lejos por su cuenta. No, no lo hicieron solos, muchos ayudaron. Ninguno de nosotros puede hacerlo solo. Ni siquiera yo, quien fui el mejor fisicoculturista de todos los tiempos. Pueden llamarme Arnold, pueden llamarme Schwarzenegger, pero nunca, nunca me llamen el hombre que se hizo a sí mismo, porque ninguno de nosotros puede hacerlo solo”. Este fue un gran discurso y lo más importante es concluir que ningún hombre logra algo en la vida sin que haya tenido el apoyo, ayuda, consejo y mentoría de otra persona; por tanto, cultivar las relaciones humanas debe ser una de las principales habilidades a desarrollar en cualquier momento de nuestra vida.

Para poder obtener el apoyo de otros, usted tiene que trabajar y, de ser necesario, hacer cambios en la forma de cómo interactúa con otras personas. Aunque todos nacemos con diferentes temperamentos, una buena estrategia es saber cuáles son las fortalezas y áreas de mejora del propio temperamento, con la finalidad de crear vínculos y relaciones a largo plazo que nos ayuden en nuestra estrategia de networking. Uno de los libros que más he disfrutado leer es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Él nos dice en su libro que debemos mostrar un interés genuino en los demás. El poeta Publilio Siro señaló: “Nos interesan los demás, cuando ellos se interesan por nosotros”. El interés debe ser sincero y esto trae muchos beneficios. El profesor John Dewey dice: “El deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima al carácter humano”, y el profesor William James indica: “El principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado”. Trate siempre que la otra persona se sienta importante.

Dale Carnegie nos presenta estas seis reglas que me parecen fabulosas para el desarrollo de las relaciones humanas y para agradar a los demás:

1. Interésese sinceramente por los demás; 2. Sonría; 3. Recuerde que, para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma; 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos; 5. Hable siempre de lo que le interese a su interlocutor; 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente.

¿Qué acciones debo tomar para volverme un experto en relaciones interpersonales? 1. Trate a los demás como le gustaría que lo traten. Debe ser amable con los demás, si quiere que ellos sean amables con usted. Para que los demás le hablen con calma, usted deberá hablarles con calma; 2. No trate de cambiar al otro, acéptelo tal como es, no espere que los demás cambien; 3. Reconozca el valor intrínseco de cada individuo. No es indispensable que le agrade alguien para tratarlo con respeto. Una persona merece respeto por muy enojado o molesto que esté con ella; 4. Diga sus comentarios en una forma positiva, sin criticar, menospreciar o encontrarle siempre faltas a su contraparte; 5. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona; 6. Permita que la otra persona sea quien hable más.