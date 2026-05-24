Godot ha llegado

No a la violencia política

Debemos rechazar que en pleno 2026 la violencia política manche el próximo proceso electoral.

Hace más de 40 años, conscientes de la situación del país, un grupo de guatemaltecos, tanto civiles como militares, inició un proceso de apertura democrática, convencido de que esta era un paso necesario no solo para la modernización del país, sino que también para crear una hoja de ruta para finalizar el conflicto armado interno y así impulsar una agenda de crecimiento económico y desarrollo social de cara al siglo XXI. Este proceso no solo fue de gran importancia para Guatemala, sino para el resto de Centroamérica, que también atravesaba una situación complicada, incluida a Costa Rica, que se encontraba entre el sandinismo nicaragüense y la convulsión panameña bajo Omar Torrijos. El proceso de apertura democrática en Guatemala marcó el inicio de la pacificación y estabilización de la región.



Este año estamos a meses de cumplir 30 años de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin al episodio más oscuro de nuestra historia: el conflicto armado interno que duró 36 años. Si bien este sigue siendo un tema polémico entre algunos sectores —muchos nunca vivieron los horrores de la guerra—, la paz es un valor que la gran mayoría de guatemaltecos queremos. Si bien las condiciones de los últimos 30 años no son perfectas, no podemos negar que hemos sido los guatemaltecos en gran medida quienes decidimos nuestro destino, tanto por acción como por la falta de esta.

Como guatemaltecos debemos rechazar cualquier tipo de violencia política.



Si bien estamos aproximadamente a ocho meses de la convocatoria a elecciones generales por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes piensan postularse para procesos de elección popular ya están haciendo sus respectivos movimientos, así como evaluando posibles alianzas y decidiendo qué partidos les permiten ser el mejor vehículo para ser elegidos o reelegidos en el caso de diputados, alcaldes y concejales. Cada año, el panorama electoral siempre pinta mucho más complejo que el anterior desde las elecciones del 2015, después de la estrepitosa caída del llamado “gobierno patriota”, y el 2027 será mucho más complejo que los anteriores, debido a la gran cantidad de partidos políticos que participarán.



Tristemente, el rostro más oscuro del pasado nuevamente se asoma y nos recuerda el alto precio que, en pleno 2026, todavía hay que pagar por la libertad política en democracia y por la paz. El asesinato del concejal segundo de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, Miguel Najarro, es un hecho que debe ser investigado a fondo por las autoridades como correctamente lo ha exigido la corporación municipal de dicho municipio. De igual manera, tiene que ser investigado el atentado contra la concejal cuarta de Chinautla y su esposo, quien es el candidato a alcalde por dicho municipio. La investigación debe aclarar los motivos de dichos ataques, con las evidencias correspondientes para determinar el móvil de ambos sucesos. Igual de importante: la investigación debe cubrir cualquier declaración infundada, irresponsable y maliciosa de parte de quienes, sin evidencia alguna, ya señalan un móvil político y lo hacen a través de medios digitales, de los cuales también hay que determinar los vínculos con intereses electorales que dichos medios puedan tener.



Estamos en la antesala de otro proceso electoral y, como guatemaltecos, debemos rechazar cualquier tipo de violencia política. Si bien les corresponde a las autoridades investigar estos sucesos, no podemos permitir que unos pocos enemigos de la democracia, enemigos de la paz y, sobre todo, enemigos de Guatemala nos regresen a momentos oscuros rechazados por la gran mayoría de nosotros. Debemos estar atentos. ¡Feliz domingo!