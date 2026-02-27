Registro akásico

No habrá ataques a Trump

Entrevista al presidente sobre política de relaciones exteriores

En el programa La Entrevista de radio France 24 en Español, hecha al presidente Bernardo Arévalo el 20 de los corrientes, se explicó la política internacional del país frente a la administración de Donald Trump. Se reiteró la base de valores comunes en torno a la democracia, el Estado de derecho y la garantía de libertad; de la misma manera, la colaboración para controlar la narcoactividad como prueba de la seriedad asumida localmente.

Los estadistas deben explicar con razones, las decisiones que asumen en el ámbito internacional.

Dada la crisis surgida con Cuba, el mandatario señaló la coincidencia con el fin de la estancia de médicos cubanos en el país, dada la finalización del convenio establecido. A partir de 2027, cuando hayan finalizado todos los aspectos pendientes, se entablarán pláticas para evaluar la conveniencia de otro similar. Se aclaró la falta de transferencias financieras del Gobierno a la isla, pues los médicos reciben su sueldo localmente. Esto evita especulaciones sobre subvenciones oficiales al Gobierno cubano, en este asunto.

Frente a la deportación de connacionales desde EUA, se indicó la asimilación local de trabajadores con habilidades y rutinas de trabajo aprendidas en el extranjero. Ante la insistencia del entrevistador al afirmar abusos en las detenciones, se le informó sobre la actividad consular probada para evitarlos. Ello refuerza la defensa en el marco de la ley y los tratados internacionales.

Se demostró, de la misma manera, el respeto a los gobiernos del istmo. Arévalo afirmó como razón ser producto de procesos políticos electorales. La administración nacional no entra a considerar los discursos ideológicos locales, así como las acciones gubernamentales internas llevadas adelante por cada país. Fue divertido cuando se le pidió que explicara las acciones del presidente Nayib Bukele, a lo que respondió que debía preguntársele al mismo. El país considera las relaciones concretas en los ámbitos económicos, de cooperación cultural y solidaridad regional.

Cuando se han evaporado las denuncias de golpe de Estado y los discursos oficiales contra la fiscal general entre los políticos serios, el mandatario exhibió una actitud serena y llena de confianza por estar al frente de una gobernanza estable de los procesos políticos. Nada de denuncias, afán de control absoluto de procesos gremiales ni temor a la actuación deleznable de los funcionarios judiciales, en la confianza de la defenestración pronta de estos.

La desesperación globalista apareció al final de la entrevista. La utilización del del multicitado pacto de corruptos. No hubo susto ni cargar con encuadramientos para cancelar actores político administrativos. Siguió la grosería de amenazarlo con cárcel cuando se concluyera el período presidencial, pero se ignoró.

Fuera del malestar provocado por el lanzamiento de lazos furtivos para conseguir la condena ingenua de la política trumpista, la entrevista demostró la madurez en el ejercicio del poder del actual gobernante. Quizás no se esté de acuerdo con las decisiones del Ejecutivo, tales como el endeudamiento galopante, superdimensionar los problemas de las cárceles, falta de ejecución de obras, etc. Pero, frente a pasados gobernantes incapaces de explicar la política exterior, hoy se tienen razones, aunque no se compartan.

Todo debate puede generar posiciones serias sobre los argumentos sustentados. También descubre la superficialidad, sinsentidos y chanzas. La entrevista comentada es un hito. Mientras tanto, se carece de similares discursos por parte de los líderes dispuestos a encabezar las nuevas opciones electorales. ¿En el futuro, seguirán solo las cancioncitas sin contenido prudente?