Imagen es percepción

No se haga ilusiones; una tregua no es paz

Irán impone su fuerza, mientras el mundo observa a Trump con escepticismo creciente.

Donald Trump volvió a demostrar esta semana que su forma de ejercer el poder internacional no responde a los manuales clásicos de la diplomacia, sino a una lógica de presión máxima, amenaza pública y giro de último minuto. Primero elevó el tono hasta sugerir una devastación histórica sobre Irán. Después, cuando el reloj se acercaba al límite que él mismo había impuesto, suspendió el ataque por dos semanas y presentó la decisión como una oportunidad para la paz. No fue una contradicción. Fue una recalibración.

Irán fortalece su posición en el tablero internacional, mientras Trump enfrenta un desgaste evidente.

Conviene entenderlo con frialdad. Trump no está enviando un mensaje de debilidad, sino de flexibilidad coercitiva. Presiona hasta el borde, observa la reacción del adversario, mide costos globales y, si encuentra una rendija diplomática que preserve su posición de fuerza, la toma. Esa capacidad de moverse en el último instante puede evitar una escalada inmediata. Pero también instala un factor inevitable. La incertidumbre.

Y ahí está el punto central. No conviene hacerse ilusiones. Este alivio, aunque real en lo inmediato, puede ser apenas un alegrón pasajero. Porque cuando la estabilidad depende de decisiones que cambian en cuestión de horas, lo que se gana en contención táctica se pierde en previsibilidad estratégica. Y sin previsibilidad, no hay orden duradero.

La pausa anunciada entre Wa-

shington y Teherán es, en esencia, una tregua condicionada. Depende de compromisos que aún no están consolidados y de actores que no necesariamente comparten los mismos objetivos. La prueba llegó casi de inmediato. Mientras se hablaba de contención en un frente, los ataques se intensificaban en otro. Es decir, no estamos ante una desescalada integral, sino ante un reacomodo del conflicto.

Eso revela una realidad incómoda. La política exterior de Trump puede contener choques directos en puntos específicos, pero no desactiva por sí sola la red de tensiones que sostiene la inestabilidad regional. Oriente Medio no funciona como un tablero lineal, sino como un sistema interconectado donde cada movimiento repercute en múltiples frentes. Si la tregua no abarca ese mapa completo, el riesgo no desaparece. Se desplaza.

Los mercados, como suele ocurrir, reaccionaron con entusiasmo. El petróleo cayó y el mundo financiero interpretó la pausa como una señal de alivio. Pero la geopolítica no se resuelve en un ciclo de noticias. Una baja del crudo no es sinónimo de estabilidad. Es, en el mejor de los casos, una reacción momentánea a una percepción de menor riesgo. Nada más.

Trump podrá presentar esta maniobra como una muestra de control, y en cierta medida lo es. Demostró que tiene la capacidad de llevar la presión al límite y, al mismo tiempo, detenerse antes de cruzarlo. Pero una cosa es administrar el vértigo y otra muy distinta construir estabilidad.

Porque la estabilidad no se sostiene en decisiones de último minuto. Se construye con reglas claras, compromisos consistentes y señales previsibles. Y eso es precisamente lo que hoy no existe. Lo que estamos viendo no es una paz sólida. Es una pausa frágil dentro de un conflicto más amplio.

Tras la tregua, la calma se desdibujó. Israel intensificó ataques en el Líbano e Irán mantuvo presión indirecta en la región, cerrando Ormuz. Sin una lectura común del acuerdo, la violencia no se detuvo; solo cambió de escenario, evidenciando una pausa parcial, frágil y lejos de ser una paz real.

Por eso, más que celebrar, conviene observar con cautela. En un escenario donde todo puede cambiar en cuestión de horas, los momentos de calma no necesariamente anuncian un nuevo equilibrio. A veces, son apenas una pausa breve antes de un movimiento aún más álgido y turbulento.