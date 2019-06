No se preste al voto nulo

A un día de las elecciones, es menester que quitemos el antifaz a muchas de las noticias falsas que circulan por ahí, pues lo hacen con el afán de desprestigiar a algunos candidatos y favorecer a otros. Sin embargo, recordemos que algunas noticias son en verdad ciertas, mientras que otras confunden con falsedades.

Quienes intentan decirnos que si no nos convence ningún candidato debemos votar nulo, quizás es porque no saben las consecuencias. Votar nulo es una trampa y se los explico a continuación: El voto nulo se da por dos razones: a) Es el “mal emitido”, cuando por equivocación nos salimos de la casilla o marcamos varias opciones o cuando la junta receptora da por anulado el voto. b) el voto nulo intencionado es cuando escribimos algo adicional en la papeleta o lo anulamos adrede para manifestar nuestro rechazo a la oferta electoral.

La forma de contabilizar el voto nulo es a través de dos panoramas: Apliquemos el ejemplo a un monto de cien votos válidamente emitidos. Si de los 100, 50 más 1 son nulos y 45 van para candidatos, entonces esos 51 nulos sí se convierten en la forma de demostrar nuestro rechazo y se repite la elección. Sin embargo, no habría certeza de mayoría de votos nulos y aunque se dieran, al volver a hacer la elección, los partidos tendrían que realizar nuevas asambleas para postular a los mismos o cambiar candidatos. Así que, amigos lectores, la repetición no serviría de mucho y habremos gastado más impuestos que salen del bolsillo de los guatemaltecos.

El segundo panorama y “real” es el siguiente: Si de cien votos válidamente emitidos se dan 40 nulos, éstos se consideran como “votos pensantes anulados”. Con un solo candidato que obtuviera 31 de esos votos, se contabilizarían esos 31 más los otros 29 de los demás candidatos que es lo que se denomina “el voto acarreado”. Con ello, ganaría en primera vuelta el candidato/a que llegue a los 31 y todo por los 40 anulados. Así que votar nulo es favorecer al candidato/a que vaya encabezando la intención de voto o sea conocido en todo el país. ¡Así de fácil!

Se dice que algunas de las encuestas están manipuladas. Si están o no, no me consta, pero sí les pido a ustedes amigos lectores que no voten nulo y asuman su responsabilidad ciudadana. Voten por candidatos que crean que llenan el “tacuche”, y no necesariamente por quienes las encuestas nos dicen que pueden ganar. Lo triste es que sí hay quienes reúnen las características idóneas, pero algunos van a la cola al no contar con el financiamiento necesario para darse a conocer.

Candidatos hay de todas las gamas, desde los más conservadores hasta los más radicales en sus ideologías. No hay excusa para no encontrar uno entre todos. Así lo expresa Raquel Zelaya, de Asíes, quien manifiesta que considerando la diversidad de opciones que hay – jamás puestas en una boleta es inexcusable que no votemos por uno.

Estamos en un momento crucial en nuestra historia. Somos nosotros, los electores, los únicos que podemos defender nuestra soberanía de agendas extranjeras a través de este sufragio. Digo soberanía, pues votando neutralizamos cualquier política intervencionista del extranjero. Mientras más alta sea nuestra participación, menos probabilidades de que foráneos cimienten sus raíces en nuestro soberano territorio nacional.

Repito. Si no nos convence ningún candidato, votemos por el que demuestre honorabilidad, experiencia y esté sin tachas, el que no esté bajo la sombra de fines oscuros y el que posea mayores calidades y cualidades éticas y morales. Solo así sacaremos adelante a Guatemala. ¡Viva Guatemala libre y soberana!