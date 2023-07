Noticias amarillistas

¿Qué se sabe del soborno en el Tribunal Supremo Electoral, TSE? 1) Una reportera del diario New York Times, NYT, inquiere si una magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, recibió un soborno de Q50 mil y lo entregó a la Embajada de EUA. A la pregunta directa, la magistrada niega la veracidad: es decir, no tuvo lugar ninguna entrevista ni depositó dinero en esa legación. 2) La misma reportera, le pidió confirmación a Miguel Martínez, amigo del presidente Alejandro Giammattei, si entregó alguna suma a la magistrada. También negó la veracidad de esos hechos. 3) No obstante, un artículo titulado: Elecciones en Guatemala: algunos candidatos perdieron antes de la votación, de Simón Romero, con residencia en Albuquerque, Nuevo México, Natalie Kitroeff, jefe de redacción para México, Centroamérica y el Caribe, reside en New York, así como Jody García, colaboradora local o stringer, conciudadana residente en el país, escriben el 22 de junio del corriente: La magistrada Alfaro les dijo a los funcionarios estadounidenses que había recibido el soborno de Miguel Martínez (…) según afirman tanto la persona que asistió a la reunión como el funcionario estadounidense (…) En una entrevista, Alfaro negó que fuera a la embajada e hiciera esa acusación; hasta allí, la cita. 4) Los autores no ofrecen los nombres de sus fuentes o testigos, se desconoce tanto al asistente como al funcionario. 5) La Embajada y el Departamento de Estado de EUA, en su información oficial, no ofrecen ninguna referencia al episodio relatado por el NYT.

En los EUA se publican sospechas, afirmaciones sin pruebas y cargos sobre cohecho, sobornos y exacciones, donde se involucra a políticos de alto nivel. Hasta al presidente Joe Biden se le señala, por medio de su hijo, Hunter Biden. Este aceptó ser miembro del consejo de dirección de Burisma Holdings Limited, una compañía comercializadora de gas en Ucrania, de 2014 a 2019. Obtuvo el cargo, mientras su padre era vicepresidente de Barack Obama. Le pagaban US$600 mil al año, sin ninguna obligación de presencia. Su comportamiento díscolo ha dado lugar a muchas habladurías, donde se atribuye a fiscalías, al FBI y otros funcionarios de esconder supuestas grabaciones, mensajes de correo electrónico y solicitudes de grandes sumas, dirigidas a compañías chinas, ucranianas, etc. En algunos casos se involucra como destinatario final a su padre. Como se indica, no es un caso único, pues existen otros muchos semejantes. Ahora le tocó al TSE, como se relata arriba.

El reportaje engañoso daña a la credibilidad y a la participación leal en el sistema democrático. Antonio Mosquera Aguilar

Todas esas notas de prensa poseen un patrón semejante: se ocupan varias cuartillas, se elaboran titulares, se refieren supuestos delitos, hay reseñas de denuncias precedentes; además, se suelen repetir relatos perjudiciales de otros medios de comunicación o testimonio de personas. Entre tanto, perdida en el fárrago de acusaciones detalladas se suele añadir una pequeña oración donde se afirma que el señalado rechazó la imputación. Las fuentes, comunicadores o funcionarios, son citados extensamente en la adjudicación de cargos y descripción del ilícito, al final se suele añadir que el declarante afirmó la carencia de cualquier constancia en su poder.

En nuestro país, la constitucional Ley de Emisión del Pensamiento establece claramente el derecho de aclaración y rectificación. Muy intrincada es la integración del tribunal de imprenta formado por jurados y del Tribunal de Honor para funcionarios. Tal regulación depende de la ética de los directores y jefes de redacción. ¡Lástima! en EUA, no hay responsabilidad por parte de los medios de comunicación de masas.