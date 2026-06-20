Con otra mirada

Nuevos y positivos vientos

Vemos surgir, con nuevos y positivos vientos, movimientos cívicos.

La venal actuación del Congreso, Tribunal Supremo Electoral, jueces, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público que ha favorecido al crimen organizado, el narcotráfico y la narcopolítica, despertó el civismo en el ciudadano común y vemos surgir, con nuevos y positivos vientos, movimientos cívicos como el Frente Amplio por la Democracia, Nov2025 y Poder Ciudadano, Jun2026. Ambos, con el interés de formular propuestas y cambios estructurales que garanticen la recuperación del país.

Movimientos cívicos como el Frente Amplio por la Democracia, Nov2025 y Poder Ciudadano, Jun2026.

Ningún guatemalteco, desde la creación de la República, desconoce que el control político del país y su gobernanza han estado en manos de grupos cuyo interés individual ignoró el colectivo; de ahí que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el empresariado organizado al amparo del gobierno gringo asumió su control.

La crisis más burda data de 2015, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala —Cicig— denunció la red de ladrones del erario nacional encabezada por el presidente, la vicepresidente, ministros y allegados. El resultado fue su renuncia, juicio y encarcelación; el nombramiento de un gobierno de transición y nuevas elecciones generales. Para esas elecciones, la maquinaria político-empresarial impuso a su candidato a la presidencia, un desconocido, fácil de manejar y dispuesto a servirles a cambio de su enriquecimiento a costas del tesoro público. La Cicig llegó a determinar desfalcos financieros de empresarios, algo nunca visto en la historia de la Nación. Hecho inadmisible para el grupo dominante que de inmediato creó el denominado Pacto de Corruptos, en su propia defensa, junto a diputados al Congreso de la República. Ante eso, el presidente “tomó la decisión” de no renovar el convenio con la ONU para el funcionamiento de la Comisión. El daño más significativo fue la cooptación del Organismo Judicial, que dominó la escena política y legal durante el último decenio.

De los movimientos cívicos enunciados, el Frente Amplio por la Democracia prepara un plan de gobierno a ser presentado a candidatos a la presidencia, surgidos de la deseada coalición de partidos políticos. Coalición que habrá de alcanzar la renovación del Congreso, con diputados que representen a la población y promuevan los indispensables cambios constitucionales. Poder Ciudadano, con objetivos afines, propone modificar 24 artículos de la Constitución, mediante solicitud ciudadana firmada por al menos cinco mil vecinos para reformar el sistema judicial, eliminar las comisiones de postulación, fortalecer la carrera judicial y quitar al Congreso la potestad de elegir magistrados de apelaciones. Propuesta sustentada en el artículo 277 de la Constitución que permite presentar cambios al Congreso a no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados. El 4 de julio iniciará la recolección de firmas con el objeto de presentar la solicitud al Congreso, el 28Sept2026.

Se trata de agrupaciones civiles, creadas y lideradas por profesionales de larga trayectoria, conocedores de nuestra realidad, sin intereses espurios; deseosos de incidir en el desarrollo de Guatemala. Tarde o temprano esos esfuerzos, junto a otros que sin duda surgirán, habrán de aliarse para evitar que el nefasto Pacto de Corruptos recupere el Organismo Ejecutivo y siga dominando el Legislativo.

Una renovada generación de ciudadanos decentes con visión de futuro y las herramientas administrativas, técnicas y profesionales necesarias habrá de recuperar el Organismo Judicial, hasta ahora en manos de leguleyos, para salir del impresentable subdesarrollo al que se nos ha sometido.