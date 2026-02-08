Godot ha llegado

Obstáculo

Los Estados Unidos consideran que las acciones para alterar las elecciones de segundo grado atentan contra sus intereses en el país.

La Estrategia de Seguridad Nacional, a la que me he referido como la Doctrina Trump (Prensa Libre 14/12/2025), tiene cuatro grandes puntos a destacar en relación con el hemisferio norte: seguridad fronteriza y migración; cooperación en temas de seguridad como la lucha contra el narcotráfico y crimen transnacional; defensa del territorio, sus recursos y la contención de la influencia de actores no hemisféricos, en específico China y Rusia. Los casos más mediáticos de la misma han sido la intervención militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, el pasado 3 de enero de este año, así como la solicitud de comprar Groenlandia. Más allá de estos dos, la estrategia se está aplicando en otros países del hemisferio.



El mensaje es claro y contundente sobre los intereses de Estados Unidos.

En el caso de Guatemala, esta se aplica a través de los acuerdos para la ampliación de la Empresa Portuaria Quetzal, la construcción de caminos prioritarios y el diseño para la activación de un sistema ferroviario. De acuerdo con el comunicado del acuerdo firmado el pasado 15 de enero sobre los temas mencionados, el mismo resalta que se trata de “un hito significativo en la continua relación estratégica entre ambos países para modernizar la infraestructura de Guatemala y promover un hemisferio más próspero, seguro e interconectado”. Además, refleja muy puntualmente algunos de los objetivos que la Doctrina Trump promueve: “Esta colaboración también refleja una estrategia más amplia para trabajar con socios confiables y disminuir la influencia negativa del Partido Comunista de China, como parte de los esfuerzos del presidente Trump hacia América Latina para mantener a los adversarios extranjeros fuera del hemisferio occidental. Al priorizar el desarrollo de infraestructura transparente y de alta calidad con experiencia técnica estadounidense, Guatemala está construyendo resiliencia frente a prácticas depredadoras y trampas de deuda que han socavado la soberanía y la estabilidad económica en otros países”.

En el mismo acuerdo se destaca también que “Guatemala fue seleccionada como uno de los únicos dos países en América Latina para desarrollar un programa con la Corporación del Reto del Milenio, lo que ayudará a superar desafíos institucionales y abrir nuevas oportunidades para empresas guatemaltecas y estadounidenses. La política del presidente Trump enfatiza el control migratorio, y todos estos esfuerzos reducen la necesidad económica percibida, uno de los factores que impulsan la migración ilegal hacia los Estados Unidos”. A esto debemos sumarle el anuncio del pasado 30 de enero de la celebración de un Acuerdo Recíproco de Aranceles que resalta a Guatemala como un socio confiable y aliado estratégico.

Es precisamente en este contexto que el gobierno de Donald Trump identifica un obstáculo para lograr los objetivos de su doctrina cuando el actual encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John M. Barrett, dice en una entrevista con este medio: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcos, de criminales o gente asociada con esas personas, y ni menos que esas personas vayan a tener un lugar, una presencia de relevancia en estas posiciones tan importantes para la institucionalidad de nuestro socio aquí —Guatemala—”, en relación con las elecciones de segundo grado. El mensaje es claro y contundente sobre los intereses de Estados Unidos, y va dirigido no solo a quienes buscan alterar las elecciones de segundo grado, sino también a quienes con su silencio avalan que estas acciones disfrazadas de tecnicismos legales se lleven a cabo y permitan blindar a actores asociados al narcotráfico y a criminales. ¡Feliz domingo!