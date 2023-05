Ojo al basurero ilegal en el río Cahabón

Hace unas décadas, cuando estuve alojada en un bonito hotel de Cobán localizado a la par del Río Cahabón, estuve a punto de meterme al río para bañarme cuando un empleado del hotel me detuvo, alertándome de que ni loca pensara en poner un pie allí, pues estaba completamente contaminado. Desde entonces me quedé con la inquietud de por qué los alcaldes no dan solución al problema.

No recolectamos en un gran porcentaje la basura y por ello se crean basureros ilegales. Vida Amor de Paz

Desde entonces el problema no ha mejorado. En enero, la Municipalidad de Cahabón, Alta Verapaz, instaló un basurero en la comunidad de Marbach, según el reporte y documentación que me ha hecho llegar uno de mis asiduos lectores. Se trata de un basurero en Sta. María Cahabón que no cuenta con los requerimientos legales para su funcionamiento ni los estudios de impacto ambiental, y ya ha sido denunciado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Entre el río Cahabón y dicho basurero hay menos de dos metros, y por su ubicación geográfica, al caer las lluvias se pasan llevando la suciedad para entrar directamente al río en mención. De tal mala suerte que se está contaminando su caudal y este problema está afectando a las aldeas que viven en los alrededores. El río no solo les brinda el agua para consumir, sino que al contaminarse afecta a quienes se dedican a la pesca para su subsistencia.

Los afectados han solicitado al centro de salud del municipio de Cahabón que lleve a cabo una inspección por la contaminación acaecida, incluyendo el humo diario a la hora de la quema. De hecho, las enfermedades que se generen y el daño a su economía está entre sus pesadillas. La petición de los denunciantes es que el Centro de Salud presente un informe y, por supuesto, que se admita para su trámite el memorial presentado para cerrar y limpiar el lugar.

Los basureros ilegales son justamente responsables de gran cantidad de contaminación que existe en todo el país. Los hay por doquier, frente a carreteras, o a la par de lugares paradisíacos. Solo en la cuenca del Motagua hay localizados 1,500 basureros ilegales que aparecen con sus coordenadas respectivas. Esto sin contar con los de la vertiente norte o atlántica de la capital. Por ello, son los alcaldes los que deben prestar su entera atención para dar soluciones a este crítico problema.

Veamos la cuenca del río Motagua, que contiene 96 municipios, incluyendo algunos de Honduras, y entre ellos 63 cabeceras municipales. Por ejemplo, en el área metropolitana no se recolecta más que del 65 al 70% de los residuos sólidos, siendo que el 35% no recolectado represente de 800 a mil toneladas “diarias”. ¡Insólito! Estamos frente a una película de terror. ¡Esa basura sin recolectar se va a los basureros ilegales y luego a los cuerpos de agua!

El ingeniero ambiental y sanitario César Barrientos (Pepino) menciona que en todo el continente americano los guatemaltecos estamos en el penúltimo lugar per cápita de quienes generamos residuos sólidos (medio kilogramo por persona al día). Así que nuestro problema es que no se recolecta ni un 35 o 40% de la basura en el resto del país.

Muchas municipalidades tampoco están preparadas para disponer de su basura orgánica y biodegradable, que es el 70%, de lo que más contamina, ni han previsto cómo manejar su disposición final. De allí llega la pestilencia y las enfermedades. Por ello el Maga y las municipalidades deben saber aprovechar masivamente el compostaje, pues le darán un valor agregado a sus suelos para la producción agroalimentaria y la reforestación, además de fijar carbono al suelo, mitigando el cambio climático. ¿Le darán solución? Empecemos por cerrar de inmediato el basurero ilegal de Cahabón y los de múltiples municipios.