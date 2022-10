¡Ojo, diputados que promueven la iniciativa de ley 6054!

Señores diputados que se han alineado a la iniciativa de ley 6054, si Ud. es uno de ellos, créame que pasará a la historia como un diputado sin conciencia, sin amor por Guatemala y como destructor de los recursos naturales. Sus familiares y amigos, y el resto de la población guatemalteca, lo tacharán de corrupto, y la sociedad en general lo verá como paria y todos sabrán si Ud. fue uno de ellos.

La ignorancia ha reinado en las mentes que crearon esta iniciativa. Vida Amor de Paz

Para que se entienda mejor por qué esta iniciativa de ley es nefasta, les recuerdo que busca la eliminación y el cierre de las instituciones de competencia ambiental como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), que cuenta con su respectivo y honorable Consejo Nacional, representado por varios sectores del país. Esta iniciativa de ley incluso pone en riesgo las operaciones de los concesionarios forestales, las operaciones de exportaciones de productos del bosque y limita los pocos espacios de participación. Sin el Conap quedarán sin vigencia y nulos los compromisos previos con diferentes gremiales, cámaras, sectores y grupos rurales, concentrando todo en las decisiones de un solo ministro. Siendo el 33% del territorio nacional declarado como área protegida, se irán al basurero múltiples tratados internacionales, incluyendo los de libre comercio, dañando la economía de Guatemala.

Otra de las instituciones que tomaría el Marn es la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret), y con ello habrá un total control de los territorios del Estado, como playas, lagos, puertos, y será el ministro de Ambiente el único que tendrá control sobre ellos, por lo que podrían peligrar los chalets, hoteles o comercios en las playas, puertos o lugares aledaños a los lagos.

No está de más mencionar a las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Petén Itzá, que también quedarían sumisas al Marn. Así lograrán acaparar a todas estas instituciones en un superministerio, controlando todas ellas a su propia discrecionalidad. Demás está decir que estarán concentrando y centralizando el poder en un solo ministerio con los fondos de todas ellas, pudiendo amasar el aproximado de Q900 millones. ¿Será para un botín político en año electoral?

Con esta iniciativa de ley también se dañarán las Reservas Naturales Privadas (RNP), que cuentan con una categoría de manejo dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Estas áreas se caracterizan por ser de propiedad privada, cuyos propietarios destinan voluntariamente a la conservación y protección de hábitats y biodiversidad. En las RNP se desarrollan patrullajes, rondas cortafuego, investigación, implementación de viveros forestales, acciones de restauración, entre otros.

Estas reservas privadas son algunas municipales, comunitarias o de potestad individual. Las mismas son un modelo de compatibilidad entre la producción y la conservación. Con el cierre del Conap no solo se perjudicarán las actividades productivas y de conservación de estas reservas, sino que también entorpecerá la protección de los ecosistemas y de la fauna que allí habita. Dichas reservas están vinculadas al compromiso de restauración de al menos 60,000 hectáreas y de 50 especies forestales, con restauración de paisaje y protección de especies endémicas.

Se entiende claramente la oposición de todos los sectores para que no se apruebe la iniciativa de ley 6054, pues carece del debido respaldo científico, jurídico y social y, por supuesto, técnico. La ignorancia ha reinado en las mentes que crearon esta iniciativa. No volvamos político nuestro medio ambiente ni lleno de mezquindad. Diputados, si quieren demostrar su honorabilidad, digan NO a la 6054.