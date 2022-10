Ordenando la tierra urbana

Los planes de ordenamiento territorial ya no son una solución para el área metropolitana, según señalan expertos. Los planes de ordenamiento territorial (POT) no resolverán los problemas urbanos metropolitanos, ya que llegarán demasiado tarde, cuando las ciudades hayan crecido de forma desordenada. El área metropolitana implementó el POT que se elaboró en tiempos de Manuel Colom, pero ahí se quedó.

Actualmente están lejos de la realidad, pues en este municipio, como en otros, padecen de falta de planes de ordenamiento territorial, los cuales, según expertos, llegarán tarde, pues ahora ya no son solución a los problemas, lo cual se refleja en Mixco, Villa Nueva y Santa Catarina Pinula, con graves problemas físicos territoriales y una acelerada expansión sin intervención técnica para controlar su crecimiento.

Esa falta de planificación en el crecimiento urbano se refleja en los problemas de movilización vial, escasez de espacios de recreación, servicio de agua entubada deficiente, falta de drenajes y sistema de tratamiento de aguas residuales, así como aumento de basureros ilegales.

Se olvidan de los criterios de urbanización: Desarrollo, Progreso, Orden, Modernidad, Civilización. Así los problemas actuales podrían empeorar, si no se trabaja en proyectos integrales para mitigar la situación física e inestable en Guatemala.

Falta de planificación urbana en el área metropolitana. Alfonso Yurrita Cuesta

Respecto de los POT, estos ya no tienen la importancia que pudieron haber tenido hace varias décadas, cuando se comenzó la expansión y el desarrollo urbano, donde ya todo estaba hecho y no se tomaron en cuenta los requisitos mínimos de urbanización, la calidad de las construcciones y si estaban diseñadas para soportar sismos. Tampoco se contempló el ancho de las vías peatonales para soportar la densidad poblacional y el tránsito. Los deslizamientos, inundaciones, árboles caídos, crecidas de ríos y vías obstruidas por derrumbes son algunas de las consecuencias reportadas por autoridades y socorristas.

En la ciudad de Guatemala, las autoridades pensaron junto a los inversionistas que “donde hay tierra hay que sacarle dinero”, y todo se volvió un asunto económico y se olvidaron de lo técnico y “el urbanismo social”, por lo que están generando grandes problemas y no saben cómo resolverlos.

Los alcaldes son nombrados a dedo y no cuentan con los conocimientos técnicos para resolver los problemas urbanos. Antes, los alcaldes eran muy serios, con autoridad, con estudio urbano, como dijo Jorge Erdmenger, experto en urbanismo, quien señala que “la concentración de actividades en el área metropolitana ha causado grandes problemas, entre estos la congestión del tráfico urbano, y considera que en el 2020 circularán en el perímetro metropolitano unos dos millones 300 mil vehículos, basado en la proyección en el registro fiscal de la Superintendencia de Administración Tributaria.

El crecimiento poblacional y el crecimiento vehicular no se detienen, y los volúmenes de tráfico han sobrepasado la capacidad de las vías, lo que obliga a bajar velocidades y requiere de mayor tiempo de recorrido, más consumo de combustible y más niveles de contaminación ambiental.

Erdmenger insiste en que “es necesaria la construcción de un anillo metropolitano más amplio del que se pensó en el 2000, con el objetivo no solo de mitigar los atascos, sino de ayudar a establecer un ordenamiento urbano para lograr el mejor aprovechamiento de futuros asentamientos humanos”.