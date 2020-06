Otra “corona”, pero benévola, fue descubierta

En medio de todas las malas noticias que escuchamos cada día, con el coronavirus, una joya llamada también “corona” ha sido descubierta. Esta vez, a Dios gracias, no se trata de un nuevo virus, sino del arrecife Corona Caimán, cuyo nombre le fue dado hace un par de años. Se trata de un tesoro que había sido escondido en el centro del Golfo de Honduras y de la cuenca marina entre Guatemala y Belice. Se los estoy dando a conocer en primicia, gracias a una llamada telefónica que recibí de Fundaeco.

Es urgente que se enmiende la Ley de Declaratoria de Punta de Manabique para ampliar sus límites externos. Vida Amor de Paz

Fue entre el año 2014 y 2019. La bióloga guatemalteca Ana Giro y el científico Will Heyman se dieron a la tarea de hacer una serie de exploraciones, y encontraron un sistema arrecifal que había pasado desapercibido por pescadores y científicos. Este hecho fue una bendición, ya que nadie lo tocó, siendo ahora el arrecife más saludable de Mesoamérica, de unos 40 km2 de arrecifes casi intactos. No se dio a conocer de inmediato, pues se esperó a que esta joya estuviera debidamente protegida para que no llegaran hordas de gente a depredarla.

Lo maravilloso de este descubrimiento es que aquí encontramos el 60% de cobertura de coral vivo, en comparación con todo el arrecife mesoamericano —viniendo desde la Isla Mujeres hasta las islas de la Bahía—, cuya cobertura abarca tan solo el 20%. Aunque no es un ecosistema virgen, se ha mantenido sano, pues se esperó a que estuviera debidamente protegido antes de llegar con la noticia de su descubrimiento.

Por el coronavirus, es difícil una filmación de nuestra parte en estos momentos, pero espérenlo pronto, para cuando lleguemos a él, para mostrarles que se trata de un milagro ecológico frente a los ríos más contaminados de Centroamérica (Motagua, Ulúa y Chamelecón). No cabe la menor duda de que se mantiene sano gracias a las corrientes de agua profunda y limpia provenientes de la fosa Caimán. Está en aguas cristalinas, siendo un verdadero regalo de la naturaleza poco perturbado por el hombre, y conteniendo una megafauna marina que incluye tiburones y meros.

La zona servirá como un área de crianza para especies importantes, una garantía para la pesca de futuras generaciones y buceo recreativo que traerá ingresos económicos al país.

Aunque Corona Caimán fue un secreto mejor guardado por más de dos años por Fundaeco y Healthy Reefs Initiative. Ahora la Marina, el Ministerio de la Defensa, el Congreso, el Ministerio de Agricultura y Conap buscan su protección. ¿Qué falta? La emisión de un acuerdo por el Maga para que se aplique la zona de veda y que Dipesca y el Comando Naval del Caribe inicien su aplicación de inmediato. Es urgente que se enmiende la Ley de Declaratoria de Punta de Manabique para ampliar sus límites externos y establecer la zona núcleo de Corona Caimán.

Por ende, es urgente iniciar las labores de comunicación con los pescadores hondureños para informarles de la creación de la zona de veda, y más urgente que el Congreso declare la protección de los arrecifes de Corona Caimán y declare una zona núcleo de protección total.

Cierro esta columna suplicando encarecidamente a los guatemaltecos que hagan caso a las disposiciones gubernamentales sobre cuidarnos contra el coronavirus. ¡No es un juego! Estamos en el peor pico. ¿Queremos vivir con cargo de conciencia de que por culpa de nuestra irresponsabilidad se nos muera un ser querido? Si nos guardamos, pronto volveremos sanos a la normalidad. Seamos solidarios con los médicos y enfermeras que exponen sus vidas por nosotros. Esta es mi más profunda súplica.