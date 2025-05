Con otra mirada

Palabras domingueras y riqueza del idioma

Figura lingüística consistente en el empleo de palabras de significado antagónico: estruendoso silencio.

Ayer, caminando bajo el ardiente sol del mediodía, ansiando llegar a la Plaza Mayor para sentir el fresco a la sombra de las jacarandas, encontré a Evaristo a quien no veía desde fines del año pasado. ¡Quíubo, compa! Fue su tradicional saludo; me gustó tu artículo de la semana pasada sobre la velocidad en las comunicaciones y el fácil acceso a la información. Sabiendo que te gustan las cosas raras, te envié por WhatsApp un par de palabrejas que estoy seguro no conocés, pero ni siquiera acusaste recibo. En efecto mano, respondí, las recibí, pero he debido atender asuntos que me mantienen fuera de casa, como ahora mismo, que ando en gestiones. No entendió el mensaje subliminal y tomándome del brazo me dijo: bueno, venite, vamos a tomar un café y a platicar…

Como ese envío de Evaristo, recibo cosas interesantes que vienen como anillo al dedo para actualizar el chismorreo local y descargar la frustración ciudadana que cada día impulsa el Pacto de Corruptos desde sus net center, en su afán por conservar el poder total dentro del gobierno.

Para el común de los mortales, se trata de palabras “domingueras” registradas en el Diccionario de la Lengua Española que evidencian la riqueza de nuestro idioma y que, si el nivel educativo de la población sobrepasara el mínimo de los parámetros del analfabetismo a nivel mundial, los guatemaltecos podríamos tomar mejores decisiones políticas. Una de ellas es Oclocracia, del griego ochlo: multitud y kratos: poder, es decir, poder de la turba, forma autoritaria de gobierno que puede entenderse, según Jean-Jacques Rousseau, como degeneración de la democracia o como autoridad del populacho tumultuoso y corrompido, según James Mackintosh. Concepto diferente a Kakistocracia tratado en artículo anterior. Término acuñado por Michelangelo Bovero, profesor de la cátedra de filosofía política de la Universidad de Turín, para definir el gobierno de los peores. Del griego Kakos: sórdido, sucio, vil, innoble (su superlativo kakistos: peor) y kratos: gobierno.

Otra es oxímoron. Figura lingüística consistente en el empleo de palabras de significado antagónico: estruendoso silencio, cálido frío, agudamente tonto, muerto viviente. Vocablo formado por las palabras griegas oxys: agudo y moron: estúpido. Palabra que sorprende por la contradicción de su significado.

Extrapolando la definición de esa palabra, en Guatemala reconocemos a algunas instituciones un significado que no tienen, producto del realismo mágico literario que nos caracteriza, que desde luego no es registrable, pues me temo que sea de uso estrictamente local. Se me ocurren algunos casos.

Corte: Tribunal de Justicia. Corte Suprema de Justicia será entonces, el máximo tribunal de justicia… En práctica es todo lo contrario, defiende a corruptos y condena a inocentes.

Congreso de la República: Asamblea legislativa formada por representantes del pueblo elegidos por sufragio universal. Los diputados no asumen su representatividad, legislan a favor del Pacto de Corruptos, se favorecen con salarios estratosféricos y son constructores de la obra pública en su jurisdicción que ellos mismos aprueban.

Ministerio Público: institución con funciones autónomas. Promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública y vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En esa función, perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. Es el mejor ejemplo de Oxímoron. Su objetivo es uno y hace diametralmente lo opuesto. ¡Vaya contrariedad!