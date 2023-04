Papel de los inmigrantes en la contienda electoral

Voten o no voten los inmigrantes que viven en Estados Unidos en las próximas elecciones, lo importante que debemos todos saber es que en definitiva, ellos influirán en los resultados de las votaciones. ¿Por qué razón? La influencia que tienen los inmigrantes en sus parientes que viven en Guatemala es enorme pues son ellos los que envían las remesas y por ende, son escuchados por familiares y amigos sobre la preferencia de sus intenciones de voto.

El estar en Estados Unidos me acerca a la realidad de los inmigrantes y comunicándome con ellos y con organizaciones que protegen a los inmigrantes, descubro que hay muchos interrogantes que hoy por hoy embargan sus mentes. Una de ellas es que aunque el gobierno de Guatemala ya haya solicitado al gobierno de Estados Unidos en octubre del 2021 el TPS (Estatus de Protección Temporal) que protege a nuestros inmigrantes chapines no documentados, aún Guatemala adolece de dicho estatus. Por medio del TPS dejan de sentir miedo a ser deportados y cesan de ser perseguidos. Es un estatus migratorio que hasta El Salvador y Honduras lo tiene, pero Guatemala no lo ha conseguido. Es más, Estados Unidos ha extendido el beneficio migratorio para 6 países, entre ellos El Salvador, Honduras y Nicaragua pero Guatemala brilla por su ausencia. En tiempos de huracanes y tormentas que han azotado Centroamérica, El Salvador y Honduras obtuvieron el TPS y protegieron a sus inmigrantes climáticos, pero Guatemala no ha obtenido el mismo resultado.

Guatemala es un aliado estratégico para Estados Unidos, y hasta se les pidió un aumento de visas de trabajo H-2 para tener una migración ordenada. Sin embargo, aún no contamos con el TPS por lo que quizás teman que otorgando el estatus a Guatemala, una multitud más grande de guatemaltecos querrán cruzar la frontera de forma irregular. No obstante, no es el caso, pues el estatus no cubre a nuevas personas, sino a quienes ya llevan tiempo trabajando en Estados Unidos.

Por el otro lado, recién salió otra nueva política del departamento de seguridad nacional de Estados Unidos llamada “Acción Diferida” que es un estatus migratorio otorgado para casos particulares por el gobierno federal de Estados Unidos para obtener autorizaciones de trabajo y que ayuda a los inmigrantes a denunciar injusticias en sus trabajos sin temor. Por ejemplo, que los empleadores no les paguen prestaciones, que les reduzcan o roben sus salarios, o que les acosen. ¿Qué está haciendo Conamigua para facilitar el alivio migratorio para acceder a estas protecciones?

La Acción Diferida protege a los trabajadores no-ciudadanos de las amenazas de represalias relacionadas con la inmigración por parte de los empleadores que son explotadores. Estas medidas dan lugar a que todos los trabajadores, incluidos los no-ciudadanos, hagan valer sus derechos legales.

Con todo ello, los inmigrantes podrán optar a trabajos dignos, a no sentirse perseguidos y a tener papeles legales de trabajo temporal que puedan mostrar cada vez que se sientan acechados.

Ningún inmigrante puede sentirse contento de vivir y trabajar apartado de su familia en un país que no es el suyo y el candidato que aborde el tema de migración, deberá tener entre sus planes de gobierno disminuir la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades que inducen a los migrantes a mudarse al norte.

Es risible pensar que cuando los inmigrantes envían las remesas a Guatemala —lo que forma parte de la mayor economía del país— son considerados “héroes”, pero al ser deportados a Guatemala, los tratan como si tuvieran lepra. Voten o no, los inmigrantes influirán en los resultados finales de la contienda.