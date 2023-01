Pa’que se piquen

En los últimos días Shakira ha causado revuelo con su nueva canción, titulada Music Sessions #53, junto a DJ Bizarrap, en la que hay muchas referencias a su exmarido, Gerard Piqué. “Era demasiado para ti y es por eso que estás con alguien como tú”, se lee entre líneas del texto. La estrella colombiana, con su nuevo sencillo, destruye, sin nombrarlo nunca, al exjugador y su nueva novia, con quien fue traicionada después de 12 años de relación.

La canción de Bizarrap y Shakira se convierte en la más escuchada en Spotify. Brenda Sanchinelli

Este tema se volvió viral inmediatamente, generando miles de memes, bromas, análisis mercadológicos, psicológicos, legales y sentimentales. Una lucha de egos terrible. Por eso hago alusión a lo que dijo Stive Jobs, que tenía una fortuna de 7 mil millones de dólares: “Un reloj de 5 dólares y otro de 5 mil, muestran la misma hora. Un auto de 10 mil y otro de 100 mil, te llevan al mismo lugar”. Lo que vale, decía, son los sentimientos y no las cosas materiales. Sin embargo, en su tema, la cantante cosifica a la mujer, pues la compara con objetos, y encima caros.

Aquí en este pleito lo que menos importa son los sentimientos, más bien esta historia es toda una estrategia improvisada de márquetin, que empezó desde la ruptura con Piqué. La primera canción que le dedicó fue Te Felicito, en la que lanzaba dardos sutiles al futbolista al descubrir la infidelidad. Luego fue Monotonía, donde se vio suplicante y con el corazón destrozado, seguramente con la esperanza de volver.

Por último, su hit Bizarrap sesión 53, donde Shakira saca todo su despecho al saber que Piqué no volverá, y se refiere a sí misma como un Ferrari y un Rolex, ¿acaso por su talento, fama, belleza o riqueza, vale más ella que cualquier mujer “normal”? Esta estrella del pop fue criticada por unos y amada por otros, por la polémica letra de su canción. Y quienes la defienden o atacan encienden la guerra en las redes sociales.

Frases que ahora todo el mundo repite como: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, son ahora las más replicadas. Y en efecto, con esta canción la cantante colombiana no solo se dio la mejor catarsis del mundo, sino ha recaudado aproximadamente un millón de euros en cuatro días desde su lanzamiento. Y Gerard Piqué ha conseguido medio millón de dólares desde que salió la canción.

Las marcas que mencionó Shaki, Casio y Renault (Twingo), son dos de las que, desde un primer momento, sacaron beneficio económico y fama de la situación. La compañía de relojes ha ganado ya dos millones y medio de dólares y además se viralizó su presencia en redes sociales. Gerard Piqué ha llevado relojes Casio en estos días y ha conducido un Twingo.

Incluso la famosa respuesta que le dio Casio a la cantante fue: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”. Este mensaje obtuvo 10 mil retweets. Y no solo estas marcas han utilizado la popularidad de esta canción, sino muchas otras también.

Desde el punto de vista emocional, Shakira se ha convertido en un icono para las mujeres que se han visto en situaciones similares de traición. Además, ha sido aclamada por las feministas, argumentando que tiene toda la libertad del mundo para escribir sobre sus experiencias. Con esto genera una imagen empoderada de una fémina que, en vez de llorar, se fortalece luego de una relación fallida. Lo más grave de todo esto es que la artista ha puesto en un estado de vulnerabilidad a sus hijos. Y como bien dicen: “Los trapos sucios se lavan en casa”, y eso de ventilar su vida privada de esa manera, aunque ella sea artista y ese espectáculo le vaya a generar millones de dólares y likes, proyecta tener poca inteligencia emocional y además daña a sus niños.