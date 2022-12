Pasar la Navidad fuera de mi terruño significa extrañar los abrazos de amigos chapines y añorar el delicioso tamal, el ponche, los nacimientos y la tremenda bulla que ocasionan los cohetes en la medianoche del 24.

Recuerdo la primera Navidad que pasé en Houston, Texas, cuando apenas tenía 15 o 16 años. Lo que más me sorprendió no fue la celebración del 25, sino la Nochebuena. Eran cerca de las 8 de la noche cuando la familia norteamericana de apellido Darling, con quien vivía en esa época, me pidió a mí y a los hijos de ellos, Debbie, Bruce, Jenni y Vickie, que nos fuésemos a dormir. ¿A dormir? ¿Y los regalos?, me dije a mi misma. ¿Y los cohetes a qué hora empiezan?, pensé preocupada. Casi no pude pegar ni un ojo esa noche, pues pensé que me estaban timando y que en cualquier momento empezaría la fiesta. Solo me detuve a observar las luces del precioso árbol de Navidad, pero ningún regalo debajo de él.

Aunque estaba acongojada por no sentir que era Nochebuena, decidí que no debía ponerme triste, pues estaba segura de que nos despertarían a la medianoche para avisarnos de alguna cena especial cuando empezara la cohetería. Pero nada. Silencio absoluto.

Finalmente, me fui a dormir con lágrimas en mis ojos, extrañando nuestras tradiciones chapinas, ya que damos mucha importancia a la celebración de Nochebuena. Me hizo falta el ruido de la cohetería cuando se enciende toda la capital con tremendos silbidos de cohetes por doquier.

Eran las siete de la mañana cuando nos despertamos el 25 al escuchar música navideña que sonaba en el primer nivel de la casa. Nos pusimos nuestras batas y pantuflas y bajamos las gradas para encontrarnos con decenas de regalos debajo del árbol de Navidad. Las calcetas decoradas con adornos de pascuas llevaban nuestros nombres tejidos en cada una de ellas. Corrí a buscar qué había dentro de las calcetas y qué regalos había para mí, pero me detuvieron diciendo que primero venía el desayuno con toda la familia.

Nos sentamos a desayunar grandes delicias, entre ellas “fried corn meal mush”, que es una versión de Cajún de la polenta frita, tocino, huevos, jugo de naranja y el famoso “eggnog”. Me encantó sentir la unión familiar.

Tenía tanta curiosidad de las calcetas que Mrs. Darling con tanto cariño había tejido para nosotros, que fue lo primero que abrí. Dentro encontré collares, pulseras, una máquina para pesar cartas, algodones, cera para sellar mis cartas con mis iniciales, dulces y, por supuesto, chocolates. Luego vino el intercambio de regalos, y me hicieron sentir parte de la familia, con innumerables regalos que me dieron con tanto amor.

Esta vez, la Navidad la pasaré en Missouri, con amigos especiales y dos de mis hijas, Lucía y Cristina, junto a sus familias guatemalteco-ecuatorianos. Estaré rodeada de mis nietos Savannah, Dean, Mateo y Nicolás, quienes están planeando actividades para una Navidad inolvidable. Un regalo muy especial será conectarme con el resto de mis hijos: Andrés en Guatemala y desde el otro lado del mundo con María. Espero hablar con mis nietos Sebastián, Luis Roberto y Maria Cristina. Y, como sorpresa, intentaré conectar con mis hermanos Henry, Linda, Wisdom y Tops, y quizás pueda de nuevo hablar con la familia Darling.

Sin embargo, el Especial Navideño que verán hoy por Guatevisión a las 9.30 pm fue grabado en algunas calles de Hollywood con mi hermana Linda y su familia, quienes viven en Los Ángeles, California. Desde allí habrá una conexión con Lex Cargo en Antigua Guatemala mostrándonos los más bellos nacimientos de Antigua Guatemala. No se lo pierdan. Bendiciones a todos mis lectores y televidentes, y feliz Navidad.