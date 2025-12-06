Con otra mirada

Patadas de ahogado ante el 2026

Patadas de ahogado ante una realidad social, política y cultural que el Pacto de Corruptos se niega a aceptar.

Con la disolución de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2019, los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos incrustados en el Estado retomaron el control desde la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y Universidad de San Carlos. Esquema derrotado en las elecciones generales de 2023, que dieron la victoria al actual presidente Bernardo Arévalo.



En 2015, el trabajo de la Cicig sacó a luz pública la corrupción gubernamental liderada por el presidente y la vicepresidenta de la República, quienes debieron renunciar a su cargo. El Congreso nombró a un presidente transitorio para terminar el período constitucional. Etapa marcada por una crisis política que cambió la historia de Guatemala, hasta entonces conducida por los grupos de poder cuyo origen resale a la independencia de España. Crisis que se agudizó al exponer a empresarios señalados de defraudación fiscal: acción de la justicia nunca antes vista aplicar a la clase dominante y dueña, como decían los abuelos, de vidas y haciendas.



La respuesta se produjo siguiendo la tercera ley del movimiento de Newton: “A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto”. Una vez reacomodados, en 2017 entraron en contubernio con diputados del Congreso, operación que la opinión pública llamó Pacto de Corruptos, poderosa instancia que en el transcurso del 2019 ordenó a su criado, entonces presidente, no renovar el convenio internacional de creación de la Cicig.

Para el Pacto de Corruptos es capital controlar la integración de las comisiones de postulación para recuperar en 2027 el Organismo Ejecutivo que perdió en 2023.



El año entrante, circunstancialmente se pondrá a prueba la independencia de la mayoría de las instituciones mencionadas líneas arriba, pues coincidirán cambios en su integración. Cada una, en el ámbito de su competencia, será determinante para la gobernanza del país, para el proceso de elecciones generales de 2027 y, desde luego, para el futuro de los miembros salientes. Algunos han sido señalados, local e internacionalmente de incumplimiento de labores, abuso de autoridad y de poder, tergiversación de la ley a favor de los corruptos y otras ilegalidades, por lo que buscarán ser electos para otros cargos, con el objeto de alcanzar la inmunidad de la que gozan algunas magistraturas, y con esta, la impunidad que les es vital. Para el Pacto de Corruptos es capital controlar la integración de las comisiones de postulación para recuperar en 2027 el Organismo Ejecutivo que perdió en 2023. Sin embargo, todo parece indicar que no entendió la magnitud del rechazo del pueblo ante su histórico actuar cuando, en su afán del bienestar individual y proteger sus privilegios, sistemáticamente abortó la aspiración popular por el bien común; repudio con el que condenó la posibilidad de volver a gobernar.



Por eso me parece absurdo su intento diario de generar simpatía entre la población, publicando en redes sociales desinformación, descalificación y toda clase de mentiras. La semana pasada salió un video de propaganda anticomunista: ¿Qué es la patria? Según el Movimiento de Liberación Nacional. Le siguen: Austeridad de Ubico, canción dedicada al dictador y la serie El azote de los políticos, con cuatro anécdotas que no conocías de Jorge Ubico… ¿Creen que el pueblo optará por una dictadura para que el Pacto de Corruptos retome el poder?



Opino que ese material es anacrónico; que lejos de tener algún valor, son patadas de ahogado ante una realidad social, política y cultural que el Pacto de Corruptos se niega a aceptar, y reconocer que la historia los sobrepasó para beneficio de nuestro amado país.