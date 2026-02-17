Nota Bene

Peligra la vida de destacado periodista hongkonés

Jimmy Lai defiende la libertad, la empresarialidad y la fe.

Jimmy Lai Chee-ying, un exitoso empresario y periodista de Hong Kong, fundador de la empresa Next Digital, que publicaba el periódico Apple Daily, es considerado el prisionero político de más alto perfil en el mundo. Tristemente, la presión que ejercen a su favor la Casa Blanca, el gobierno británico y otros diplomáticos, familiares y amigos son vanos frente al totalitarismo chino. El 9 de febrero, Lai fue sentenciado a 20 años de prisión por “amenazar la seguridad nacional”. Tal fallo es prácticamente una condena a muerte debido a su edad y su estado de salud.



Hace seis años, en plena pandemia, los policías se llevaron enchachado a Jimmy Lai. Semanas antes, había entrado en vigor una ley de seguridad draconiana, que escudó la represión en contra de Lai y de otros ciudadanos manifestantes. Tachado de traidor, Lai se había convertido en una figura molesta para el régimen comunista chino, que deseaba silenciar su voz. En contraste, los ciudadanos de Hong Kong lo veían como un héroe dispuesto a sacrificar su fortuna y su libertad por la autonomía administrativa de su tierra adoptiva.



Y es que Hong Kong le permitió a Lai forjar una vida digna. Nacido en Cantón, China, en 1947, Lai emigró a Hong Kong a temprana edad, sin nada más que su deseo de trabajar duro para salir adelante. Siendo niño, laboró en una fábrica textilera. Años más tarde, adquirió con sus ahorros una fábrica de textiles quebrada. En 1981, fundó otra fábrica de ropa, Giordano, y la convirtió en una próspera empresa multinacional.

El totalitarismo chino es implacable.



Lai incursionó en la política y el periodismo a partir de 1996, conmovido por la masacre de la plaza de Tiananmén de 1989 y las advertencias de Friedrich Hayek en Camino de servidumbre. Lai temía que el régimen comunista chino incumpliera el acuerdo con Gran Bretaña según el cual Hong Kong operaría como un territorio administrativo autónomo hasta 2047, bajo el lema de “un país, dos sistemas”. Dicho y hecho. Una vez recuperada la “soberanía nacional” de la excolonia británica, el Partido Comunista de China (PCCh), que ni siquiera está registrado como partido político en Hong Kong, extendió su control sobre todos los niveles del Gobierno, reestructuró el sistema de gobernanza y empezó a minar las libertades de los hongkoneses, incluso desde antes de aprobar la Ley de Seguridad Nacional en 2020.



En las páginas del popular Apple Daily, Lai publicaba columnas en defensa de la libertad y la democracia. Los hongkoneses salieron a las calles para defender sus derechos. Lai encabezó con valentía estas marchas, consciente de que, cuando se pierde la libertad, se pierde todo. Su visión moral y su fe católica lo sostuvieron a lo largo de dichas batallas. En 2022, Acton Institute lanzó The Hong Konger, un documental que reseña la vida del empresario-periodista; es una producción profundamente conmovedora.



Nos equivocamos trágicamente quienes vaticinamos el colapso del totalitarismo como consecuencia de la gradual apertura económica de China iniciada por Deng Xiaoping. El PCCh jamás tuvo la intención de dejar que las reformas económicas abrieran la puerta a reformas pluralistas. Al contrario, la represión se ha intensificado porque el PCCh busca su supervivencia. Prohíbe la libertad de prensa y de expresión. Reprime a las entidades cívicas independientes. Resiste la supuesta “subversión occidental” imponiendo una férrea disciplina ideológica, en aras de la unidad nacional. Emplea tecnología moderna para vigilar y atemorizar a los ciudadanos. La lucha de Jimmy Lai y del pueblo hongkonés por la libertad es necesaria, justificada, inspiradora y aleccionadora. Recemos por él y su familia.