Periodismo y Fox con sus “países mexicanos”

Hace un par de meses, durante un programa de opinión política, el canal Fox News puso un cintillo en pantalla que en inglés decía: “Trump corta ayuda de EE. UU. hacia 3 países mexicanos”. Esto, mientras unos comentaristas hablaban de —bueno, realmente promovían— las hostilidades del presidente Trump hacia sus vecinos países del sur, afectados por el fenómeno migratorio de la región. La verdad es que fue de locos. Cuando Fox escribió en pantalla “3 países mexicanos” a quienes en realidad intentó referirse fue a El Salvador, Honduras y Guatemala, de quienes se trataba la noticia. La torpeza ganó penosa notoriedad en su momento. Y aunque se reconocen dos verdades que ayudan a Fox News para aliviar la pena (primero, que se disculparon; y segundo que, bueno, todos nos equivocamos), me es imposible ignorar que esa pifia en particular revela lo que subyace debajo de una corporación que se presenta como empresa noticiosa, pero que en realidad hoy sirve como caja de resonancia política para las ideas del trumpismo. En particular me es imposible evitar hacer comparaciones con el trabajo de otras corporaciones noticiosas que, en el campo migratorio, tengo oportunidad de acompañar por estas regiones, pues envían profesionales a ver nuestras realidades, para entender en campo el río humano que está siendo expulsado desde nuestros territorios.

En lo que tengo de estar con periodistas, nunca he visto a Fox News hacer una llamada a Guatemala. Pedro Pablo Solares

Tengo algunos años de colaborar de distintas maneras con periodistas que se interesan en el problema migratorio en Guatemala; en la mayoría de ocasiones, los periodistas son estadounidenses. Algunos de ellos publican en medios como el New York Times o el Washington Post; medios que están bajo asedio de la Casa Blanca, quien deslegitima sus noticias u opiniones, acusándoles de tener posturas sesgadas o simplemente con la etiqueta de ser noticias falsas, en inglés, las infames fake news. Y da grima ver a tantos votantes caer en ese juego de Trump, quienes les conduce a no visualizar el ejercicio profesional que hacen los periodistas que vienen a investigar. Quizás el público no lo presencia, pero en lo que he visto, el trabajo de esos periodistas es exhaustivo y sacrificado; y de hecho, es habitual verles conducirse bajo estándares de ética inquebrantables, muchas veces cuando no hay nadie más en el mundo que les esté viendo o controlando sus procedimientos. Desde un escritor que llama y comenta su idea, digamos, para confrontarla con un punto de vista local, o en muchas otras ocasiones, los periodistas que viajan aquí a Guatemala, y se sumergen en el campo, pasando días o semanas desde las aldeas de Quiché, hasta las comunidades en Izabal, o el altiplano, lugares que la mayoría de los mismos guatemaltecos no han escuchado nunca antes pronunciar.

En el tiempo que tengo de estar cerca de periodistas, nunca he visto a Fox News siquiera hacer una llamada a nadie aquí; no digamos visitar el país, para recabar o confrontar información sobre las atrevidas notas que publica. Algunas de ellas, sobre Guatemala, país que realmente no creo hayan visitado nunca. Escribo esto hoy, precisamente con la computadora sobre una mochila, trabado en la habitación de un hotel, finalizando un viaje largo con un equipo periodístico de uno de los medios que Trump llama fake news, y que es brutal en la honestidad de lo que hace. Vinieron nuevamente a Guatemala a entender qué es lo que pasa aquí. Las notas que serán publicadas, obviamente serán debatibles, incluso criticables. Y podremos o no estar de acuerdo con sus enfoques. Pero por lo general salen contenidos de enorme calidad, que ayudan a presentar las verdades que nos asechan. “Países mexicanos”, hay corporaciones que se hacen pasar por periodistas que permiten semejante torpeza. Y decir que hay quienes —incluso aquí en Guatemala— les siguen.