Planeación estratégica 20k20 de networking

La planeación estratégica es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos y, especialmente, de los planes de acción que conducirán a alcanzar los mismos.

Networking es una actividad que requiere planificación y debe contar con un grupo de personas que le ayuden a lograrlo. Julio Lemus

Networking es una actividad que debe ser planificada, porque sin importar los objetivos que se haya planteado para este 2020, contar con un grupo de personas que le ayuden a lograrlos será muy importante. Sin embargo, la parte medular del networking se constituye también en ayudar a otros a lograr sus objetivos.

En networking, antes de iniciar una planeación necesita: (1) identificar las relaciones que desea buscar y cultivar; (2) salir del círculo de la familia, amigos y miembros de su profesión para construir una amplia red de contactos; (3) usar un sistema para agregar valor a esos contactos con regularidad, y (4) convertirse en el conector entre conectores, la persona que puede ayudarles a las personas a conseguir un recurso que no conocerían y no lograrían obtener si no fuera por usted.

Para hacer un plan estratégico recomiendo algunos pasos sencillos: Primer paso: conózcase y evalúe todas sus “fortalezas”, en qué se diferencia de los demás y lo que tiene para ofrecer. Para ello es necesario hacer un inventario de sus logros profesionales, como estudios, puestos de trabajo, ascensos, entre otros. Segundo paso: debe elaborar una lista detallada de habilidades y conocimientos que hacen de usted un gran colega, líder, administrador, coach o mentor, y que pueden ser valiosas para una conexión estratégica. En este punto también debe autoevaluar sus áreas de oportunidad, ¿qué habilidades, conocimientos y fortalezas desearía adquirir o desarrollar para su crecimiento personal y profesional? Tercer paso: definir su visión personal, tener claridad en sus objetivos, que estos sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y definir el tiempo. Cuarto paso: buscar a las personas que pueden ayudarle a lograr lo planificado.

En relación con este último paso, la conferencista y escritora Judy Robinett, experta en networking, en su libro Networking estratégico nos ofrece algunos consejos para la planeación en cuanto a personas se refiere:

“Desarrolle y ponga en practica el sistema 5-50-100. Las 5 principales: Las cinco personas más allegadas a mí. Me comunico con ellas casi a diario. Son las personas a las que confiaría mi vida. Las 50 fundamentales: Las 50 relaciones importantes que representan un valor significativo en mi vida y en mi empresa. Cultivo estas conexiones cuidadosamente y busco siempre la manera de agregarles valor. Las 100 vitales: Las 100 personas con las cuales me comunico por lo menos una vez al mes. Tanto el toque humano como el valor agregado son de importancia crítica para mantener vivas estas relaciones”.

Estas personas serán el motor de su plan estratégico, por lo que debe ser sumamente cuidadoso en seleccionarlas. Recuerde que no es a cuántas personas conoce, sino conocer a las correctas, y debe llegar a conocerlas sumamente bien.

Todo lo anterior se convierte en una fase inicial de planeación de networking, que se puede extender, especializar y profundizar de forma personalizada, según los objetivos que se ha planteado para este nuevo año.