Con otra mirada

Pobreza y economía, realismo mágico chapín

Riquezas descomunales, cuya grotesca expresión es ser el país con más avionetas, helicópteros y jets privados de C.A.

Según https://youtube.com/shorts/xOg2nkuLZD0?si=Ucn4wZ_ZVRZIB2-w los cinco países con más pobres en Latinoamérica son: 5° lugar, Argentina, 39.2 %; 4°, Colombia, 39.3 %; 3°, Honduras, 48 %; 2°, Haití, 58.5 %; 1°, Guatemala, 59.3 %.

Según los resultados de ENCOVI 2023, el 56% de la población guatemalteca se encuentra en situación de pobreza.

De acuerdo con la publicación del diario La Hora, 25Ag2024: “Según los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023, presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en agosto 2024, el 56 % de la población guatemalteca se encuentra en situación de pobreza.

“De este porcentaje, el 16.2 % vive en pobreza extrema, definida por el consumo por debajo del umbral mínimo necesario para cubrir necesidades alimentarias básicas, según las estadísticas recolectadas por el INE. Por otro lado, un 39.8 % de la población está en pobreza no extrema, lo que indica que, aunque logran cubrir sus necesidades alimentarias, no alcanzan el mínimo para gastos en educación, salud y otros servicios esenciales, según la Encuesta. Además, el 44 % restante de la población se clasifica como no pobre, reveló la Encovi”.

Ante semejante realidad, es inútil comentar lo que eso significa en términos de educación, salud, acceso a vivienda, vida digna y un largo etcétera no satisfecho. Paradójicamente y al mismo tiempo, en Guatemala se da el fenómeno de la desigualdad, cuyo ejemplo extremo son las riquezas descomunales, cuya grotesca expresión es ser el país con más avionetas, helicópteros y jets privados de Centroamérica.

Evidentemente esa realidad no es espontánea ni resultado de un acto de magia, sino el esfuerzo de unos pocos, a lo largo de nuestra vida republicana, inspirada en la encomienda colonial de cuando la tierra era adquirida con todo y la población que la habitaba para el servicio del patrón. Esquema de explotación aunado al racismo en contra de la población indígena, cuya discriminación se enfatizó con las disposiciones políticas introducidas por la Reforma Liberal de 1871; con la venta y concesión de tierras a la Ufco, familiares y amigos de los gobernantes, hasta mediado el siglo XX, cuando, ante aquella economía de corte medieval, germinó la Revolución de octubre de 1944, que rompió con el sistema y planteó modernizar el país, estableciendo una economía capitalista tendente a crear la masa de clase media indispensable, para garantizar el progreso de la Nación. Por demás está señalar la reacción de la clase dominante que abortó la tentativa, se reacomodó y fortaleció con el patético resultado que hoy padecemos.

La evaluación que los chapines hacemos de los datos ofrecidos sobre la pobreza varía según el punto de vista de cada quien, su posición social, económica, nivel educativo y cuarenta mil factores más. Hay quienes sostienen que la pobreza es ajena a la estabilidad y tamaño de la economía. Oficialmente Guatemala presume de estabilidad económica, alarde que no entiendo, pues aquí la gente muere de hambre, por parto y enfermedades previsibles como infestación de lombrices o la vergonzosa cantidad de niños que muere diariamente por desnutrición, así nuestra economía sea fuerte, sólida y ejemplar, incluyendo la estabilidad del quetzal ante el dólar USA. La pobreza y la economía son parte del realismo mágico chapín que va más allá de su literatura.

Para el que nació rico, la exuberancia de los bienes a su alcance es natural, como natural será especular que su riqueza crecerá según soplen los vientos de la política; como natural es para quien nació pobre no tener acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo y morir antes de tiempo, sin tener la más remota posibilidad de disfrutar del regalo que es la vida.