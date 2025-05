Nota bene

¿Por qué tanto alboroto por una reserva?

Convención de Viena vs. la Constitución

En 1969 fue adoptada la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Guatemala firmó ese año, pero planteó tres reservas. Al ratificar su adhesión en 1997, Guatemala elaboró la reserva al artículo 27: dicho artículo establece que los países no pueden incumplir un tratado internacional por considerar que entra en conflicto con su derecho interno. Hace unas semanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que retiró la reserva porque “ya no tenía aplicación práctica”. La administración Arévalo sostiene que su decisión no compromete la primacía de la Constitución y brinda certeza jurídica a “países inversionistas” (¿cuáles países?).



Numerosas voces se han alzado en contra de la reciente maniobra del Ejecutivo. Las críticas nacen de una sensación de que se minusvalora la Constitución, aquel contrato social que suscribimos en 1985. Esperamos que los políticos que temporalmente ostentan el poder sean tan respetuosos de esa norma máxima como nosotros, y no intenten cambiarla a nuestras espaldas. Nos molesta que fuerzas globalistas demanden una obediencia ciega a su voluntad.



La tensión entre el derecho internacional y nacional viene de años atrás. De hecho, existen dos teorías para abordarla: el monismo y el dualismo. Los países dualistas tratan el derecho internacional separadamente de la legislación doméstica, y requieren de la aprobación de leyes nacionales para hacer valer los acuerdos y tratados internacionales. Los monistas adoptan automáticamente los acuerdos y tratados internacionales, y, si la Constitución lo permite, colocan al derecho internacional por encima del nacional. No obstante, por lo general la Constitución constituye la ley más alta de un país y las cortes nacionales pueden rehusarse a aplicar una norma internacional si estiman que riñe con la Constitución.

¿Cuál es preeminente?



¿La Convención de Viena convierte a todos los países suscriptores en monistas? Guatemala adopta el monismo con límites, y por eso este tipo de reservas es esencial. En lo que respecta a los derechos humanos específicamente, el artículo 46 constitucional afirma que los tratados y las convenciones internacionales preceden a las leyes nacionales. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ha resuelto según la teoría dualista al dictaminar que existen diferentes niveles de acuerdos internacionales y que los que se centran en los derechos humanos son de mayor jerarquía.



Los guatemaltecos no estamos solos en nuestra reticencia. Sesenta y cuatro países miembros de la ONU no han firmado o ratificado la Convención de Viena. Otros, como El Salvador y Estados Unidos, firmaron en 1970, pero no la ratificaron. Aducen que el tratado viola la soberanía nacional, que la oposición interna impediría su aprobación, o que los países pueden acatar los principios sobre el derecho internacional sin suscribir la Convención de Viena.



Por otra parte, la ONU carece de la respetabilidad que poseía hace décadas. Se ha politizado, y empuja agendas sectarias para remediar el cambio climático, aprobar el aborto legal y promover la ideología de género. Una interesante encuesta realizada por Pew Center revela que, en 35 países, poco más de la mitad de las personas veía con buenos ojos la labor de la ONU en 2024, pero este porcentaje es menor que en años anteriores. Las personas de izquierda creen más en la ONU que las de derecha, lo cual confirma el sesgo ideológico institucional.



Los guatemaltecos debemos evitar la imposición de agendas progresistas contrarias a nuestros valores y tradiciones, sobre todo porque tales agendas se presentan como cuestión de derechos humanos.