Protegiendo el discurso feo

Noam Chomsky es un famoso científico cognitivo estadounidense, lingüista, filósofo analítico y crítico sociopolítico. Por sus pensamientos radicales, muchos lo consideran como un “socialista libertario”.

La intolerancia es la madre de los totalitarismos y es en donde se gesta la censura. Alfred Kaltschmitt

No concuerdo con muchas de sus teorías y pensamientos; sin embargo, coincido plenamente con Chomsky, con una de sus citas más conocidas en el ámbito de la libertad. “Si no creemos en la libertad de expresión de las personas que despreciamos, no creemos en ella en absoluto”. Por eso, si realmente creemos en la libertad de expresión, hay que proteger el discurso feo, el que no nos agrada, el que despreciamos. Sin duda, el filósofo francés Voltaire influyó en Chomsky cuando sentenció que “no comparto tus ideas, pero moriría por defender tu derecho a expresarlas”.

La intolerancia es la madre de los totalitarismos y es en donde se gesta la censura, la regulación arbitraria y la persecución. Nos recuerda aquel sangriento y despiadado atentado en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo por haber publicado una caricatura de Mahoma que no agradó a los musulmanes. Esa acción motivo un movimiento pro libre expresión que se convirtió en grafiti y empapelados en toda Francia: “Je suis Charlie”. Aun cuando nos odiemos, la libre emisión del pensamiento es la garantía de la más alta expresión de la libertad. Hay que separar la religión, los dogmas de todo tipo, de esa libertad sin la cual se mueren los mejores pensamientos del hombre y se desatan los peores demonios sociales.

La oprobiosa confabulación de las “big tech”, censurando, calificando y eliminando el discurso, según ellos, “feo”, de sus plataformas, que más que plataformas son, de suyo, una recopilación algorítmica de sus propios gérmenes ideológicos, están contaminando a toda la llamada “social media”, envenenando a los usuarios con sus propios gérmenes, sin permitir que otros anticuerpos de pensamientos compitan en el libre campo de las ideas.

El propio Chomsky, en su obra La fabricación del consentimiento. La economía política de los medios de comunicación de masas (1988), reveló “evidencia de sesgo de datos, selección de información relevante y la invención de datos en apoyo de puntos de vista dominantes. Los medios de comunicación y los periodistas tomaron deliberadamente la decisión de apoyar a las corporaciones y sus agendas en la política interna y la política exterior de Estados Unidos”.

El mismo cáncer mediático lo señaló Bernard Goldberg, renombrado periodista y corresponsal durante más de 28 años del conglomerado CBS, comprobando el sesgo de la mayoría de la prensa estadounidense en la manera en que cubren las noticias. La publicación de su libro BIAS (Sesgo), 2002; Arrogance, 2004, una extensión más rigurosa del primero, y el último, A Slobbering Love Affair —que detalla el favoritismo que la mayoría da la prensa le dispensó a Obama—. Sus obras generaron una controversia muy grande entre los miembros de la prensa, las facultades de periodismo de varias universidades estadounidenses y, desde luego, por los propios conservadores, dado que este señalamiento de prejuicio había sido reiteradamente expuesto por ellos.

La causa de tal debate fueron los resultados de su investigación, comprobando que la mayoría de la prensa estadounidense tiene un sesgo liberal por la “forma, énfasis y enfoque” en que abordan sus reportajes. También por el hecho de que su autor fue “uno de ellos”, es decir, un colega periodista con mucha credibilidad, ganador de 5 Emmys y reconocido “liberal”.

El peligro de Silicon Valley y sus plataformas es que sus ingresos no dependen de venta de anuncios realmente. Sus ingresos son la venta de nuestra información, nuestra huella digital. Es un poder enorme. Y se sienten muy seguros.