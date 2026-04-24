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Puerta abierta de par en par

Expresidente condena entrega de funciones soberanas a foráneos.

Con indiscutible habilidad para despertar el buen humor, el exmandatario Jimmy Morales presentó el libro En defensa de la soberanía. Su segundo, Jafeth Cabrera Franco, inició el evento y aprovechó para reclamar, como un logro de su gestión, aumentar el aporte constitucional a la universidad pública. De tales polvos, estos lodos. Además, reveló compartir ideales juveniles universitarios con el expresidente, concretados en el ofrecimiento de formar binomio cuando estaba en una clínica de posgrado.

Respetar la soberanía nacional supone para los extranjeros no inmiscuirse en los asuntos internos.

El texto tiene como subtítulo Cicig, el invitado que quería quedarse con la casa. En charlas anteriores al libro, el expresidente se ha quejado amargamente de las vilezas de esa comisión, concretadas en la persecución y prisión para su familia. Refirió el acoso laboral a su esposa, la prisión de su hermano, el enjuiciamiento a su hijo, etc. Después de tales infortunios, finalmente, los tribunales desecharon las causas. No dejó de mostrar afectación emotiva cuando narró tales sucesos.

La presentación del libro estuvo bien montada. Un corto de cine profesional, con actores escogidos, ilustrado con dibujos de personajes históricos, hechos quizás con inteligencia artificial. Sorprendió al descubrir sus convicciones sobre la historia nacional, tales como reivindicar al dictador Ubico. Luego, al referirse al enfrentamiento armado, participa de la tesis de una insurrección patrocinada por el comunismo internacional. Lamenta que EUA, por reacción, tuviera que apoyar a las dictaduras militares.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es el centro de su condena, acusando de abandono de la soberanía nacional a sus patrocinadores locales. Ilustra con una cita bíblica: “El que ama la disputa, ama la transgresión; y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina” (Proverbios 17:19). Sintetiza el retrato de pendencieros, invitando a organismos internacionales a entrometerse en asuntos internos con consecuencias negativas.

Exponer por escrito es una virtud, pues contribuye a la seriedad del debate. No obstante, hay algunos asuntos que no revela. 1. Todo el mundo sabe el sesgo del entrevistador de CNN Fernando del Rincón. Conociendo la alta probabilidad del maltrato, convendría saber la razón para aparecer en esa cadena televisiva. Todos observaron, durante la misma, el abandono final a debatir del expresidente cuando observó la inutilidad de ofrecer argumentos frente a una condena abusiva repetida. ¿Por qué aceptó ser sometido a señalamientos irrespetuosos? 2. ¿Por qué nombró a Heinz Hiemann como su comunicador social y también por qué lo despidió? Al inicio mostró una distancia inexplicable con el ejecutivo, pero después ofrecía una condena a la intervención extranjera. 3. Si bien el presidente tiene el privilegio de nombrar un fiscal general, un expresidente debería señalar no solo razones, sino la finalidad de escoger a un funcionario que le auxiliará en fortalecer la lucha contra el crimen. Y finalmente, 4. ¿Por qué su bancada apoyó la designación de Jordán Rodas como procurador de los Derechos Humanos? Si se queja de los amparos en su contra, que contabiliza en 244, exprese el porqué del nombramiento.

El horror a la diversidad se manifiesta como resultado del encuadramiento comunicativo. Existe una cancelación de quienes reivindican la soberanía nacional desde diferentes posiciones ideológicas. Una ciudadanía crítica debería reconocer las distintas argumentaciones para asumir su posición personal. En el rechazo a la intervención extranjera confluye la diversidad democrática del país.