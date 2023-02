¿Alguna red de contactos te ha dejado decepcionado? ¿Tienes algunas creencias autolimitantes en torno a la creación de redes? ¿Has sido engañado en algún evento que se decía ser de networking? Pues sí, muchas personas han tenido alguna mala experiencia en este tema y me gustaría compartir algo al respecto.

Sé transparente, la gente tiene mucho respeto por quienes son sinceros y confiables. Julio Lemus

Hoy tuve el gusto de ser entrevistado en la radio Libertópolis por la excelente periodista María Dolores Arias, gracias a la invitación de mi amigo Jorge Jacobs. Hablamos sobre networking, y ella inició la entrevista con la pregunta: ¿Qué no es networking? Es algo sobre lo cual me gusta mucho hablar desde el principio, porque existen algunas acciones que han sido confundidas con networking y son las principales razones por las que la construcción de redes ha sido mal vista por muchos. Hay personas que consideran que networking es tener “conectes”, otras piensan que, al ayudar a alguien, habrá una deuda que se podrá cobrar en el futuro. El networking tiene la potencialidad de hacernos alcanzar el éxito deseado, pero para ello debemos aprenderlo y desarrollarlo, como una habilidad más en nuestras vidas.

Tomé un curso en línea sobre networking con Keith Ferrazi, autor del libro Never eat alone, y de esta experiencia quiero compartir las seis cosas que debemos evitar en networking: 1) No coquetees, no tienes que ser astuto, divertido ni carismático; si tienes que decir algo, dilo con autenticidad y pasión, pero con mucha sinceridad. En la entrevista radial, María Dolores me preguntó sobre ¿qué ocurría cuando alguien era introvertido? Yo le respondí que esa persona tenía una gran ventaja, porque como no le interesa ser el centro de atención, entonces escucha con detalle a su interlocutor; esto le permite conocer y aprender más sobre él.

2) No digas chismes, nadie va a confiar en ti si estás hablando mal de otra persona, aunque alguien comience a decir algún chisme, tú no participes.

3) No vengas con las manos vacías, recuerda que eres tan bueno como lo que eres capaz de dar. Siempre ten lista una noticia, un link, una app o alguna información valiosa que puedas compartir.

4) No trates mal a los que te rodean, aunque tengan un nivel socioeconómico o un nivel jerárquico laboral más bajo. Esto habla mal de ti y forma una barrera para crear relaciones con otros, pues es visto como algo negativo. Recuerda que la vida da vueltas y puede ser que llegues a necesitar en algún momento de esa persona que menospreciaste.

5) Sé transparente, la gente tiene mucho respeto por quienes son sinceros y confiables, esta es una de las bases para formar una relación personal duradera.

6) No seas demasiado eficiente. Muchas veces, al comenzar a trabajar en networking, queremos ponernos en contacto con cien, mil o más personas, y comenzamos a enviar correos masivos. Esto se va a ver como algo transaccional, independientemente de la intención que tenga. Además de estos seis consejos, yo agregaría algo que ya he escrito en otras columnas: hay que ser un granjero y no un cazador en networking. Un cazador va hacia la presa y allí termina todo, es la típica persona que quiere vender o pedir un favor cuando te acaba de conocer, pero un granjero se toma el tiempo para sembrar y cuidar, para luego cosechar. El networking exitoso consiste en construir una relación a largo plazo; no significa tener miles de contactos en la agenda y en las redes sociales, es tener a las personas correctas para lograr alcanzar los objetivos. Tampoco es una carrera de 100 metros, es una maratón que requiere preparación y una mentalidad ganadora para avanzar paso a paso.