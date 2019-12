Qué veo bien y qué no veo bien

Diciembre suele ser para mí un mes de reflexión y de análisis del año, tanto en lo individual como lo familiar, lo social, la empresa y el país. Suele ser un mes de mayor convivencia y es allí donde se intercambian opiniones de distintos temas que al final de cuentas reflejan lo que acontece.

Veo bien que en Guatemala se hayan llevado a cabo elecciones democráticas de acuerdo a lo que enmarca la Constitución Política de la República, donde elegimos a un nuevo binomio presidencial, a corporaciones municipales y a diputados al Congreso de la República. No veo bien que el Congreso no haya podido elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni a los de las salas de Apelaciones, que también están enmarcados en la Constitución. No veo bien que la Corte de Constitucionalidad, por cuarto año consecutivo, sea un actor del marco político y no del marco jurídico constitucional.

Veo bien la dinámica que hay en la inversión después de la elección presidencial de segunda vuelta. José Santiago Molina

Los ciudadanos no solo tenemos el derecho de expresar opinión, sino tenemos el deber de expresarlo, más aún cuando un organismo de Estado o un órgano de control se exceden en sus funciones. He escuchado tanto lo del actuar de la CC que es necesario buscar una forma en que los ciudadanos hagamos saber a los magistrados de la CC que rebasan los límites de sus funciones en algunas sentencias. Prueba de eso es que, en mi opinión, el haber otorgado un amparo haya alterado las fechas de finalización del periodo constitucional de los magistrados que debieron haber entregado el cargo en octubre. Recientemente, el secretario de la CC anunció a los medios una nueva sentencia donde, a toda prisa, quieren que se elijan los magistrados. Es un tema muy delicado.

Veo bien la dinámica que hay en la inversión después de la elección presidencial de segunda vuelta. Hay información del sector bancario sobre el incremento de crédito a inversión en comercio, en construcción, inmuebles, consumo, transporte, electricidad y agricultura. Veo bien que muchas personas con las que he conversado los últimos dos meses estén positivas hacia la búsqueda de más inversión local y extranjera, para que se sigan ampliando las oportunidades, y que ojalá eso llegue al beneficio de las grandes mayorías. Veo bien que el binomio electo viaje a diferentes países invitando a la inversión en Guatemala, porque no hay mejor señal para el desarrollo del país que la autoridad pública sea un motivador y apoyador a la inversión. Veo bien cómo en algunas ciudades es visible la mejoría en la infraestructura y también veo bien que desde los gobiernos locales se hable y se propongan soluciones a diferentes necesidades.

No veo bien que unos pocos mantengan las descalificaciones de otros actores de la sociedad y del país sin sustento alguno. No veo bien la constante crítica de unos pocos a las autoridades vigentes en el Ejecutivo porque considero que sí hay debilidades, pero que también hay logros, y esos, aunque sea su obligación servir, también hay que reconocer lo bueno. No veo bien que no haya respeto entre unos y otros, porque eso no le hace bien al bien común.

Veo bien lo que poco a poco va a saliendo a luz en medios internacionales de quienes están provocando las “brisas bolivarianas” en Ecuador, Chile y Colombia. No veo bien que a unos pocos guatemaltecos se les vaya a ocurrir participar en debilitar al país de esa manera. Veo bien que el pueblo boliviano haya rechazado el fraude electoral y que eso provocara la renuncia del presidente Evo Morales.

Veo bien que nos esforcemos en tener un mejor país para que las nuevas generaciones de graduandos de escuelas, colegios y universidades vayan encontrando mayores y mejores oportunidades en el nivel académico y profesional. Veo bien que en Guatemala la inmensa mayoría quiere vivir en paz y que el marco de la familia sea la base seria de una sociedad de bienestar común.