Nota bene

¡Queremos libre comercio, secretario Rubio!

Ni ayuda, ni guerra comercial.

Damos la bienvenida a Guatemala al secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien eligió visitarnos en su primera gira internacional desde que asumió el cargo, el 21 de enero. Existen tres motivos para alegrarnos por el nombramiento de Marco Rubio como secretario de estado y de Mauricio Claver-Carone como enviado especial de Estados Unidos para América Latina. Nos beneficia que ambos sean miembros de la comunidad cubano-americana de Miami, Florida.

La politiquería daña a la economía.

Primero, Rubio y Claver-Carone comparten la preferencia del presidente Trump por una política exterior realista y pragmática. Trump es bravucón y explosivo, pero dice lo que piensa y hace lo que dice. Rubio se expresa con refrescante claridad: podemos reaccionar inteligentemente, porque sabemos sobre qué pie estamos parados.

Segundo, Rubio y Claver-Carone comprenden el rol que desempeñaron históricamente en la región los regímenes de inspiración marxista de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Saben que Fidel Castro, Daniel Ortega, Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro apoyaron a movimientos guerrilleros revolucionarios, y forjaron alianzas con la Unión Soviética —ahora Rusia—, China e Irán. Rubio y Claver-Carone saben que el comunismo latinoamericano es real y constituye una amenaza directa al interés nacional de Estados Unidos.

Tercero, la pobreza que sembró el socialismo en América Latina es evidente para Rubio y Claver-Carone. Crecieron entre refugiados políticos que tuvieron que abandonar sus respectivos países para rehacer sus vidas en Estados Unidos. Conocen las cifras macroeconómicas y saben que llevamos varias décadas perdidas. Intuyen que la crisis migratoria que aflige a Donald Trump es producto del socialismo y keynesianismo en nuestros países. Opondrán resistencia al progresismo que emana del Departamento de Estado: presumiblemente, dejarán de aconsejar intervencionismos, impuestos altos y diversas políticas redistributivas.

Es por eso que me resulta incomprensible que el nuevo gobierno republicano abrace el proteccionismo nacionalista. Estados Unidos no es una autarquía, sino una economía plenamente globalizada. Jugar con las tasas arancelarias es dañino para todos. Como herramienta política, es innegablemente eficaz: Trump ni había terminado de amenazar a Colombia con subir los aranceles a 25% inmediatamente, y a 50% a la semana siguiente, cuando el presidente Gustavo Petro dio marcha atrás en su desafío y recibió a los colombianos repatriados por el gobierno de Estados Unidos. No obstante, las barreras al comercio son un disparate que niegan al sector productivo las reglas del juego estables que necesitan para planificar, invertir y producir. En última instancia, los consumidores estadounidenses y latinoamericanos enfrentaremos carestías, y pagaremos precios elevados por causa de esta manipulación politiquera. Ni la economía estadounidense se va a fortificar, ni las economías latinoamericanas van a crecer al ritmo necesario para superar el subdesarrollo.

Secretario Rubio: No preferimos el soft power que encierra la cooperación internacional al poder desnudo de la guerra comercial. Ni uno, ni otro. Lleva razón el refrán de los años cincuenta de “comercio, no ayuda” (trade, not aid), pues la ayuda venía condicionada a la adopción de políticas ambientales, la agenda ideológica woke y otras cuestiones contrarias a nuestra cultura e intereses. Nos complace que cierren Usaid, reduzcan la burocracia y drenen el pantano en Washington, DC. ¡Pero aboguen por el libre comercio! Construyan una sana reciprocidad sobre la base de relaciones comerciales abiertas con sus vecinos y aliados, y dejarán un sólido legado para la paz duradera en este hemisferio.