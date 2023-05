El 19 de mayo se publicó una excelente columna de Michael Ascoli llamada “¿Por quién votar?”. En ella el autor nos indica a qué debemos prestarle atención en lo referente a los candidatos y a los partidos políticos. Hace muy bien en enfatizar que lo importante es lo que nosotros, los votantes, queremos y no lo que los candidatos quieren imponernos.

La legislativa es la elección en la cual no podemos ni abstenernos ni votar en blanco, y sobre todo no votar nulo. Carlos R. Paredes

Todos queremos un cambio de dirección para el país. Deseamos una nueva alternativa política que realmente combata la corrupción generalizada que nos ahoga y que nos condena al subdesarrollo. Por ello el cambio debe iniciarse en la verdadera cúpula del poder. Esta ya no es en la Presidencia, sino se ubica en el Congreso de la República. La elección legislativa es, entonces, la más importante de todas en las elecciones del 2023 porque en ese organismo es donde se concentra el poder, la distribución del presupuesto y la corrupción. Es la elección en la cual no podemos ni abstenernos ni votar en blanco, y sobre todo no votar nulo. Podemos hacerlo en las demás papeletas, pero no en las correspondientes a la elección de diputados. Realmente no debemos preocuparnos por la Presidencia, ya que el electo solo está cuatro años en la Casa Presidencial, pero sí debemos preocuparnos mucho por indeseables que pasan hasta 20 años en el Congreso. La única manera de lograr el cambio es erradicando definitivamente a todos aquellos que se han perpetuado inútilmente en su curul.

Para lograr el cambio debemos identificar a los partidos que se han mantenido en el Congreso de la República por muchos años y compararlos con las acciones que han tomado en beneficio de la población. Lamentablemente, el resultado es casi nulo. Asimismo, debemos considerar seriamente votar por partidos diferentes, que sean nuevos y que no incluyen a diputados tránsfugas en sus primeras casillas. No queremos “más de lo mismo”, ya que la única manera de lograrlo es evitar que lleguen “los mismos” al Congreso.

Si queremos iniciar un cambio progresivo y duradero, debemos hacerlo mediante un voto válido informado. Los listados de candidatos a diputados se publican en la página del TSE (tse.org.gt > Comunicación > Publicaciones > Resoluciones proceso 2023 > Reportes). Debemos filtrar los partidos eliminando a los viejos conocidos que no han hecho nada por nosotros aun cuando cuentan con el mayor número de diputados. Afortunadamente, no es necesario analizar a todos los candidatos, solo a aquellos que ocupan las primeras cinco casillas del listado nacional y del listado correspondiente a nuestro distrito electoral.

Al realizar nuestro análisis, es importante que los candidatos sean personas honorables, de renombre y que no sean familiares entre sí. También es importante que el partido tenga representación nacional postulando candidatos en la mayoría de los distritos electorales. Realmente, como país, no nos ayuda en nada votar por un partido que solo presente candidatos en pocos departamentos. Otro punto por considerar es que el partido haya escogido bien a sus candidatos. Lo medimos por la cantidad de posiciones declaradas vacantes por el TSE, son candidatos rechazados. Por último, la ideología del partido es importante porque debe ser compatible con nuestra propia ideología política.

Reflexionando gracias a las preguntas que menciona Michael Ascoli en su artículo, filtrando los partidos con los criterios mencionados e informándonos acertadamente acerca de los candidatos que ocupan las primeras casillas de ambos listados, podremos emitir un voto válido que contribuya al cambio del Legislativo. El análisis a conciencia es aún más importante para los votantes menores de 35 años, pues muchos de ellos pueden ser fácilmente manipulados por las redes sociales.