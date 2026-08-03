Conciencia

¿Quién evalúa al Congreso?

La sociedad civil también contribuye a fortalecer el Congreso mediante evaluaciones objetivas sobre su desempeño.

El más reciente informe de Congreso Eficiente, elaborado por Guatevisible, Fíjate Bien y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), analiza el primer período de sesiones ordinarias de 2026 con indicadores diseñados a partir de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Los resultados muestran una tendencia preocupante: la eficiencia del Congreso continúa deteriorándose comparada a años anteriores e incluso frente al inicio de la actual legislatura. Los hallazgos identifican las principales oportunidades para fortalecer el trabajo legislativo.

Más decretos no significa legislar mejor.

Respecto de la actividad legislativa, durante el primer período ordinario, las sesiones plenarias aumentaron de 21 a 35. Las iniciativas de ley presentadas en la Dirección Legislativa pasaron de 62 a 86. Hay que señalar que el Organismo Ejecutivo solo presentó una iniciativa de ley. Lamentablemente, tan solo uno de los 14 decretos aprobados contó con estudios técnicos – documentos de justificación y estudios financieros. Seis de ellos fueron aprobados de urgencia nacional. Por lo tanto, más decretos no significa legislar mejor. Aprobar buenas leyes requiere sustento técnico, análisis de impacto y dictámenes que respalden las decisiones del pleno. También es necesario reservar la aprobación por urgencia nacional para situaciones verdaderamente excepcionales.

De las 14 comisiones monitoreadas, el 72% de las reuniones se realizaron de forma consecutiva. Las comisiones son el espacio donde realmente se construye el trabajo legislativo. Allí se analizan las iniciativas antes de llegar al pleno. Por ello, concentrar varias reuniones en pocos días desvirtúa el trabajo permanente que la ley busca garantizar. Además, 17 de las 38 comisiones ordinarias no recibieron una sola iniciativa de ley durante el primer período de sesiones. Como se ha planteado en otras oportunidades, es importante revisar el número de comisiones del Congreso.

La asistencia promedio al pleno disminuyó de 89% en 2024 a 76% en 2026 y el registro de asistencia continúa registrando únicamente el ingreso al hemiciclo, sin permitir verificar la permanencia de los diputados durante toda la sesión. Con relación a la fiscalización, entre enero y junio se realizaron 818 citaciones a funcionarios y, hasta mayo, siete de los 14 ministros permanecían interpelados. La fiscalización es una de las principales funciones del Congreso. Para ejercerla con autoridad, los diputados también deben cumplir la ley y rendir cuentas a la ciudadanía.

El personal contratado bajo el renglón 022 aumentó 93% entre 2016 y 2026 y 37% respecto del año pasado. Es importante revisar periódicamente la contratación de personal para cumplir la ley. Aunque el presupuesto aprobado disminuyó 8%, el gasto aumentó Q23.58 millones y el 65% de la ejecución correspondió a servicios personales. El gasto público debe estar vinculado a resultados.

Sobre la transparencia del Congreso, la evaluación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip) mostró un cumplimiento de 88%, el porcentaje más bajo de la actual legislatura e incluso de legislaturas anteriores. Persisten deficiencias en la publicación de información relacionada con las comisiones de trabajo y otras obligaciones legales. Recuperar los resultados anteriores fortalecería la transparencia del Poder Legislativo.

En una república, las instituciones deben cumplir la ley y rendir cuentas. Congreso Eficiente, con este ejercicio, pretende evaluar objetivamente el desempeño legislativo, identificar oportunidades de mejora y promover el cumplimiento de la ley que regula su funcionamiento. La crítica sustentada en evidencia no debilita al Organismo Legislativo; por el contrario, contribuye a fortalecer una institución determinante para la democracia y el Estado de derecho.