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¿Quién no estaba en la boleta?

El voto latino fue uno de los que inclinó la balanza junto con los jóvenes. En el 2024, buena parte de ese electorado apoyó a los republicanos; esta vez, cerca del 60 por ciento votó por los demócratas.

“No estaba en la boleta y, si hubiera estado, habríamos ganado de forma aplastante”. Así reaccionó Donald Trump en Truth Social tras los resultados del martes. Luego publicó la imagen de una gorra roja con una sola palabra: VETO. Culpó a los candidatos republicanos. A sí mismo, no. En el Senado, los demócratas les quitaron al menos 7 escaños a los republicanos, entre ellos Kansas, que no elegía a un demócrata desde 1932. En Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott. Y en la Cámara de Representantes los demócratas tendrán su mayoría más amplia en casi dos décadas.

Un gobierno dividido encarece cada decisión del poder: “gridlock is good governement”.

¿De verdad Trump no estaba en la boleta? Estaba en cada una. Según la encuesta a boca de urna de NBC News, el 43 por ciento votó, en parte, para rechazar al presidente. Un 62 por ciento lo responsabiliza de los precios altos. Otro 62 por ciento considera un error la guerra con Irán, que desde febrero disparó el precio de los combustibles. Trump prometió abaratar la vida. Entregó aranceles, que son impuestos que paga el consumidor, y una guerra que el Congreso nunca autorizó. El arancel favorece a unos pocos productores que todos ven y castiga a millones de consumidores que nadie ve. Esta vez los que nadie veía fueron a votar. Los consumidores casi nunca saben cuánto les cuesta un arancel. Hasta que lo ven en la cuenta del supermercado y en la gasolinera.

El voto latino fue uno de los que inclinaron la balanza, junto con los jóvenes. En 2024, buena parte de ese electorado apoyó a los republicanos; esta vez, cerca del 60 por ciento votó por los demócratas. La persecución indiscriminada y el discurso hostil contra los inmigrantes rompieron esa confianza, aparte de incidir también en elevar los costos de la mano de obra. El 57 por ciento de todos los votantes cree que la política migratoria fue demasiado lejos. Ese votante no rompió con el mercado ni con el orden. Rompió con un gobierno que trató a sus vecinos como enemigos.

Reny Bake, con quien conduzco Juegos de Poder en Libertópolis, planteó el miércoles una lectura que comparto. En 2024, los estadounidenses castigaron los excesos de la agenda woke; en 2026, los del MAGA radical. Según Bake, el péndulo apunta a candidatos más tradicionales para 2028: Marco Rubio o Ron DeSantis entre los republicanos, Tim Kaine o Josh Shapiro entre los demócratas. Friedrich Hayek escribió Por qué no soy conservador para distinguir al liberal tanto del socialista como del conservador. El votante estadounidense llegó a una conclusión parecida: no quiere que lo moldeen desde el poder, venga de la izquierda o de la derecha.

Bake abre otra pregunta: ¿habrá reforma migratoria en 2027? Ronald Reagan firmó la de 1986 con una Cámara demócrata y un Senado republicano. Hoy los demócratas controlan ambas cámaras, pero Trump conserva el veto y el Senado requiere sesenta votos para cerrar el debate. La ley fiscal que Trump firmó en 2025 dejó financiado a ICE, el servicio de inmigración, hasta 2029. Las deportaciones seguirán. El gobierno dividido protege al ciudadano porque eleva el costo de cada abuso. Una de mis frases favoritas de la política es que gridlock is good governement (“el estancamiento es buen gobierno”). Pero no hay que idealizarlo. En 2015, Obama y un Congreso republicano pactaron más gasto y suspendieron el techo de deuda.

Bernardo Arévalo dijo a la agencia EFE que los cambios en Washington no alterarán “el fondo de la agenda”. Coincido, aunque por razones menos tranquilizadoras. Sin margen para legislar, la Casa Blanca va a apretar más en las fronteras de México y Centroamérica. Trump querrá mostrarse duro afuera, y eso significa más exigencias de contención migratoria y de seguridad regional. Los estadounidenses acaban de recordarle a su presidente que la República es más grande que él (aunque crean que están hablando de la democracia). ¿Estamos dispuestos a defender la nuestra con la misma firmeza, ahora que se acercan las elecciones de 2027?