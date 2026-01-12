Criterio urbano

Quo vadis, Venezuela

Lo que ha logrado el presidente Trump no lo logró nadie.

El 3 de enero de 2026 quedará en la memoria histórica por siempre como el día en que el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados para enfrentar cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas.

Una semana clave para el futuro de Venezuela y la región.

Nadie puede negar que lo que el presidente Trump logró no lo pudo y probablemente no lo podría haber hecho ningún otro mandatario u otro gobierno con tal precisión. Nada de los esfuerzos de expresidentes de los Estados Unidos anteriores tuvo el éxito que se tiene ahora para reconstruir un país que durante años ha estado bajo una dictadura que ha destrozado al aparato productivo del país y que logró acabar con cualquier esperanza de millones de personas. Incluso, es irónico cómo varios exfuncionarios del expresidente Biden tratan de comparar lo que ellos hicieron en su momento, que no lograron ningún resultado concreto.

Como bien lo transmitieron varias cadenas de los noticieros internacionales más importantes, los venezolanos se reunieron por miles en ciudades de todo el mundo, para celebrar la caída del dictador Nicolás Maduro.

Surgen varios escenarios sobre qué pasará. La buena noticia es que el presidente Donald Trump confirmó que recibirá en la Casa Blanca por primera vez a María Corina Machado esta semana, en lo que supone el gesto político más claro hasta ahora de interlocución directa con la líder opositora venezolana. “Eso sería un gran honor. Es buena persona, me interesa saludarla”, certificó el mandatario estadounidense durante una entrevista con Fox News. Sin embargo, todavía falta mucho para que se lleven a cabo nuevas elecciones y se pueda tener una transición ordenada hacia la democracia, aunque ya se vieron también otros resultados como la salida de varios presos políticos.

El gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, parece haber acordado ya entregar unos 30-50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos (los detalles siguen sin aclararse, como lo citó la revista The Economist). Esto deja claro que podría colaborar con el presidente Trump mientras este termina su mandato. Como bien lo ha dicho el doctor Ricardo Hausmann, “la prosperidad no viene del petróleo, los decretos, ni siquiera de gobernantes benévolos, sino de los derechos. Los derechos crean propiedad privada y seguridad. Permiten a las personas invertir, innovar y soñar. Restaurar los derechos permite que la sociedad se recupere”.

Existe una gran ventaja en el gobierno del presidente Trump y es la eficiencia que ha mostrado el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha logrado más que cualquier secretario de Estado en la historia reciente de los Estados Unidos. Es una persona con experiencia que conoce América Latina, que sabe cómo articular con diferentes países y que tiene la gran capacidad de encontrar soluciones de largo plazo que le permitan a Venezuela una transición democrática.

Más que ponerse del lado de burócratas que no tuvieron resultados, los grandes intelectuales y expertos venezolanos hoy deberían apoyar los esfuerzos de transición detrás de la gran líder María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González, para mostrar ante el presidente Trump un frente unido, que trabaje con el Gobierno de los Estados Unidos en un futuro que logre una transición y una negociación con personas del régimen chavista que todavía puedan querer una salida por amnistías. Esta semana será clave.