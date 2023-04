Reordenamiento geoestratégico

El mundo está inmerso en preparativos militares. El gasto militar de EUA alcanza US$761 mil millones, seguido de manera importante por otras potencias: China, US$230 mil millones; Rusia, US$82 mil millones; India, US$54 mil millones. Una parte importante se destina a la mejora de los portadores de armas nucleares. Se ensayan cohetes cada vez más rápidos, precisos y con sistemas de inteligencia artificial para modificación de trayectoria en vuelo. A su vez, se incrementa la producción de artefactos de guerra electrónica. Se está a la espera de neutralización de satélites y otros medios espaciales.

Europa había dejado de lado el gasto militar, pero después de la guerra de Ucrania se ha disparado la inversión si se mide con el PIB. Polonia alcanzará el 3%; Lituania, Letonia y Rumania pretenden alcanzar el 2.5%, y el resto de países europeos fijan su meta en 2%. La Comisión Europea estima un incremento de €200 mil millones en gasto militar: solo Alemania invertirá €100 mil millones.

Los países africanos del mediterráneo obtienen armas de ataque de medio alcance, tales como cohetes, aviones y artillería; con excepción de Libia, inmersa en conflicto bélico. Los países saharianos están en guerras civiles y el centro de África, en desórdenes donde las bandas armadas se funden con el negocio del contrabando desde piedras y metales preciosos hasta tierras para generar los circuitos electrónicos.

El panorama en el extremo oriente es complicado. Portaviones y submarinos nucleares aparecen en pleitos por las fronteras marítimas. Las flotas de ataque de China con el núcleo de dos portaviones construidos totalmente por su industria militar patrullan sus costas. Falta poco para asegurar las rutas marítimas a gran distancia, donde sus barcos mercantes buscan vincular mercados de Asia, África y Europa. Los últimos ejercicios realizados en Taiwán demostraron la fortaleza de sus medios militares.

Amerita consideración el crecimiento del armamentismo mundial para prever ajustes locales. Antonio Mosquera Aguilar

Turquía sorprende con el primer portadrones del mundo. Puede llevar hasta 50 drones Bayraktar TB3 y eventualmente llevará el Kizilema, un avión sin piloto rápido y de ataque. El resto de países del medio oriente están en carrera armamentista. Se habla de reconstituir el mundo otomano, dada su proyección militar en los países vecinos.

Israel, con la nueva coalición gubernamental de la derecha, pasa sobre todas las limitaciones de Naciones Unidas, ataca blancos en los países y territorios vecinos. Afortunadamente, el cercano oriente tiene movimientos de apertura en las relaciones diplomáticas que reordena las alianzas y oposiciones. Ya se verá cuánto dura la nueva estabilidad.

En medio de esa enrarecida atmósfera internacional, nuestro país debe concentrarse en sus asuntos. Debe evitarse al máximo comprometerse con iniciativas de alcance global, por muy justas o ecuánimes que parezcan. La mejor defensa de la soberanía y rechazo de la intromisión en los asuntos internos consiste en prepararse para los venideros malos tiempos de la economía mundial. No debe incrementarse la deuda externa, se debe apoyar a los empresarios locales en sus esfuerzos exportadores, debe restringirse la importación de bienes de lujo con aranceles adecuados y mantener una transparencia financiera adecuada y comprobable de poseer una economía alejada de capitales negros.

El crimen organizado transnacional no encontrará acomodo si el nuevo gobierno es un firme aliado de las iniciativas internacionales a favor de la observancia de la ley. No son los mejores tiempos, pero todavía no hay una crisis de alcance mundial. Se entenderán ajustes previsores, si se explican las causas.